'Los días lentos', 'Postals' y 'Tributo' encabezan la programación del Palau de Congressos de Peñíscola

Presentación de la programación del Palau de Congressos de Peñíscola - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 16 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Palau de Congressos de Peníscola, espacio del Institut Valencià de Cultura, comienza el año 2026 con una programación cultural que se extenderá de enero a marzo, en la que se combina el mejor cine y propuestas teatrales contemporáneas de gran calidad artística con protagonismo de las producciones valencianas. 'Los días lentos', 'Postals' y 'Tributo' encabezan la programación teatral.

La delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Nuria Felip, ha subrayado que esta programación refleja "la apuesta del IVC por acercar a la ciudadanía una oferta cultural variada, contemporánea y de calidad, pensada para públicos diversos".

Asimismo, ha destacado "la excelente colaboración con el Ayuntamiento de Peñíscola que permite consolidar al Palau como un espacio cultural vivo y abierto a la ciudadanía durante todo el año".

Felip ha añadido que el Palau de Congressos es también "un espacio abierto a otras entidades, compañías y organizaciones culturales que deseen desarrollar aquí sus proyectos, favoreciendo así la diversidad de propuestas y la dinamización cultural del territorio".

Por su parte, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha resaltado que la programación "sostenida y de calidad en el Palau de Congressos de Peníscola es una oportunidad extraordinaria para toda la comarca" y ha agradecido al IVC su apuesta decidida por la vertebración territorial a través de la cultura señalando que "no sólo es necesaria, sino que demuestra un gran respaldo tanto a la comunidad como al sector cultural".

En la programación de Artes Escénicas, el Palau de Congressos de Peníscola acoge producciones de reconocido prestigio. El sábado 24 de enero, llegará la nueva producción del Institut Valencià de Cultura 'Los días lentos'. La obra, escrita y dirigida por Lola Blasco, reflexiona sobre la vejez y la muerte desde una mirada íntima y poética. La representación llega tras su estreno en Alicante y su paso por València y Castellón de la Plana, una gira que reafirma el compromiso del IVC de difundir el teatro valenciano por toda la Comunitat Valenciana.

Para cerrar el mes de enero, el día 31, tendrá lugar la representación de 'Postals'. La producción valenciana, de L'Horta Teatre, propone un viaje por la historia del turismo y sus transformaciones sociales.

La tercera de las propuestas teatrales del trimestre será el sábado 28 de febrero con 'Parejas imperfectas', de Martyna Majok, una pieza que presenta historias cruzadas sobre dependencia, amor y superación.

La programación de teatro se completa con 'Tributo', de La Teta Calva, una comedia punk que rinde homenaje a las frustraciones y al paso del tiempo.

CINE

El ciclo de cine incluye títulos destacados del panorama nacional e internacional, con sesiones a precios reducidos de tan solo tres euros. Entre las proyecciones se encuentra 'Romería', de Carla Simón, que inaugura la programación del trimestre el sábado 17 y domingo 18 de enero.

Posteriormente, llegarán otras producciones como 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; 'Siempre en invierno', de David Trueba; 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, una de las películas más importantes del cine español de 2025; 'La cena', una divertida comedia ambientada en la posguerra española; y 'Father Mother Sister Brother', la nueva película de Jim Jarmusch.