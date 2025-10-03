Díaz anuncia un segundo plan de empleo dana con 80,6 millones de euros que se amplía a perfiles más cualificados

La ministra de Trabajo, Yolada Díaz, se reúne con alcaldes de municipios afectados por la dana - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALENCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado un segundo plan de empleo Dana Ocupació por un importe de 80,6 millones de euros, al que podrán acogerse profesionales de cualificaciones más altas y entidades sin ánimo de lucro, con la previsión de superar las 7.700 contrataciones.

Así lo ha avanzado tras reunirse este viernes con los alcaldes de 80 municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, en una rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno en València.

Yolanda Díaz ha explicado que este plan está dirigido "no solo a los ayuntamientos, que son los actores principales", sino que se amplía a "entidades sin ánimo de lucro y la ONG que están haciendo un trabajo mayúsculo en la reconstrucción".

Además, ha indicado que se permitiá una contratación más cualificada al dirigirse a profesionales de grupos 1 y 2, con perfiles técnicos como ingenierías, arquitecturas o consultorías, aunque no exclusicamente a estas modalidades. El plan se abre también a actividades que van más allá de las rehabilitaciones físicas, la ayuda a domicilio o las actividades culturales.

Se tratará de más de 7.700 contrataciones nuevas que "ayudarán a reforzar las economías locales y por tanto de toda la comunidad". Asimismo, Díaz ha indicado que se está "intentando mejorar la agilidad de la convocatoria".

