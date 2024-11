Díaz presenta un "escudo laboral" para "salvar todos" los empleos ante la DANA: ERTE, conciliación y despido prohibido

Las medidas para los afectados del temporal de Valenciatendrán carácter retroactivo desde el martes 29 y no se circunscriben a los municipios

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expuesto este lunes las principales medidas del "escudo laboral" que va a impulsar el Gobierno central para los afectados por la DANA en Valencia, similar al de la pandemia y que tendrán carácter retroactivo desde el martes: ERTE de fuerza mayor, recuperar el Plan Me Cuida con reducciones de jornada para cuidados y la prohibición de despido, entre otras.

Así lo ha señalado tras reunirse este lunes, junto al conseller de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, con las organizaciones sindicales y empresariales de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Delegación del Gobierno en València.

"Desde el primer minuto estamos, no a disposición, sino trabajando para avanzar y nos ponemos al servicio del pueblo valenciano", ha dicho la ministra, antes de lanzar un mensaje de "unidad" de administraciones y agentes sociales y de "tranquilidad" para la ciudadanía: "Estamos terminando un escudo laboral para resolver todos y cada uno de los problemas que puedan tener en la Comunitat Valenciana, para salvar todo el tejido productivo valenciano, directo e indirecto, todas las empresas y todos los puestos de trabajo afectados, directos e indirectos, y a todas las personas autónomas".

Díaz ha señalado que todas las normas de este "escudo laboral", que se aprobarán en el Consejo de Ministros, van a tener efectos jurídicos desde el día de la catástrofe", el martes 29 de octubre. Además, ha indicado que las medidas no se van a circunscribir a los municipios afectados porque "las actividades productivas no dependen del código postal ni limitaciones geográficas".

Yolanda Díaz ha señalado que los ERTE previstos en la reforma laboral están a disposición de las empresas, sin requisito de cotización previa. "Van a estar amparados, que no tengan temor", ha señalado. Ha indicado que no consumirán empleo.

Además, ha señalado que se establece la obligación del mantenimiento del empleo.Así, ha sicho que todas las personas que no acudan a trabajar por distintas causas, como el cuidado a dependientes o la pérdida de sus viviendas, "no van a perder ni sus salarios ni contizaciones ni van a tener ninguna represalia o sanción por no ir a trabajar". Además, tendrán permisos retribuidos no recuperables.