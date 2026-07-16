Dieta, ejercicio, sistema inmune y microbiota, las claves en la investigación sobre envejecimiento, según expertos

I Simposio Internacional de Gerociencia, organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH). - (CEU UCH).

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dieta, ejercicio, sistema inmune y microbiota son "claves" en la investigación sobre el envejecimiento, según señalan los expertos internacionales de más de veinte universidades y centros de investigación de Estados Unidos y Europa que participan estos días en València en el I Simposio Internacional de Gerociencia, organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH).

El encuentro, que aborda la influencia de factores como el estrés oxidativo, el sistema inmunitario, la dieta y el ejercicio en los procesos biológicos del envejecimiento, ha sido organizado por Eloy Bejarano, investigador Ramón y Cajal en la CEU UCH, donde lidera el grupo de investigación Envejecimiento Celular y Nutrición.

En las sesiones de este encuentro científico sobre gerociencia participan como ponentes referentes internacionales en los procesos de envejecimiento, edad biológica y longevidad, como Allen Taylor, de la Tufts University de Boston, José Viña, de la UV, y Mónica de la Fuente, de la UEM. Y también investigadores de las Universidades de Lleida y Salamanca, del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) y del Sanford Burnham Prebys, instituto de investigación biomédica de California, en Estados Unidos.

La vicerrectora de Investigación y Transferencia de la CEU UCH, Alicia López, ha destacado la voluntad de convertir este simposio en un 'hub' internacional de gerociencia, para el fomento de la colaboración científica entre centros de investigación y para la transferencia clínica de los avances en este ámbito estratégico de la biomedicina.

En las sesiones de este Simposio Internacional de Gerociencia en la CEU UCH, el investigador Allen Taylor, de la Tufts University de Boston, ha presentado sus hallazgos sobre la progresión del envejecimiento en los tejidos oculares, analizando la relación en ratones entre la cantidad de azúcares en la dieta y el alto índice glucémico con el estrés glicativo, causante de la progresión de enfermedades que provocan pérdida de visión con la edad, como la degeneración macular y otras retinopatías y las cataratas.

Para el investigador estadounidense, que ha desarrollado su carrera investigadora en Berkeley, Harvard y ahora en Boston, evitar la dieta americana y especialmente las bebidas azucaradas es clave para prolongar la salud: pequeños cambios en la dieta pueden ser muy efectivos.

Por su parte, el investigador José Viña, que lidera en la Universitat de València (UV) el grupo interdisciplinar FreshAge, ha presentado sus recientes avances en el estudio del estrés oxidativo como marcador de fragilidad y de la edad biológica. En ratones, este indicador de fragilidad ha resultado ser predictivo de la mortalidad.

Para el doctor Viña, para promover un envejecimiento más saludable es esencial la combinación de las enzimas antioxidantes y del ejercicio moderado como tratamiento para prevenir la fragilidad, incluso para revertirla, durante el envejecimiento.

INDICADOR DE LA EDAD BIOLÓGICA

La doctora Mónica de la Fuente, de la Universidad Europea de Madrid (UEM), ha destacado la importancia del sistema inmune como marcador de salud a lo largo de la vida y como indicador de la edad biológica. La regulación de los procesos de inflamación y oxidación de este sistema inmune se pierde con la edad y esto tiene efectos directos en el proceso de envejecimiento.

Sus estudios sobre la funcionalidad de las células del sistema inmune han permitido identificar la edad biológica en ratones y predecir su longevidad y mortalidad. Más recientemente, han avanzado en el estudio, también en ratones, de la relación entre la ansiedad, el estrés, la obesidad o la soledad y los niveles de inflamación y oxidación que reducen la longevidad.

Sus experimentos en estos animales señalan que el ejercicio moderado, una dieta rica en antioxidantes, el control del estrés, incluso las relaciones sociales positivas rompen el "círculo vicioso" inflamación-oxidación, lo que reduce la edad biológica y aumenta la longevidad en estos animales. Su trabajo se centra ahora en la relación entre la microbiota intestinal y la regulación de estos procesos de inflamación y oxidación mediante el uso de probióticos o 'gerobióticos'.

El investigador de la CEU UCH Eloy Bejarano, organizador del encuentro, ha destacado: "Con este Simposium queremos ofrecer en la CEU UCH un entorno académico de alto nivel, que promueva la discusión científica, el establecimiento de colaboraciones y el desarrollo de nuevas estrategias en un ámbito clave para la salud como la gerociencia, un área de investigación que está adquiriendo una relevancia estratégica. Promover un envejecimiento más saludable requiere comprender sus procesos biológicos y los de las enfermedades asociadas a la edad".

El I Simposio Internacional en Gerociencia ha sido organizado por la CEU UCH con la colaboración de la Dirección General de Ciencia e Investigación de la Generalitat Valenciana.