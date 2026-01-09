Díez destaca el papel del deporte como eje estratégico para la dinamización turística de la Comunitat

Imagen del vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez. - GVA

ALICANTE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha destacado el papel del deporte como "un eje estratégico fundamental para la dinamización turística y el desarrollo económico de la Costa Blanca y de toda la Comunitat Valenciana".

Díez ha participado este viernes en una jornada impulsada por el Patronato de Turismo de Alicante centrada en el binomio deporte-turismo como elemento potenciador de la economía de la Comunitat Valenciana. La sesión ha reunido a representantes institucionales, profesionales del sector turístico y deportivo así como a medios de comunicación, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El vicepresidente ha señalado que "vincular deporte y turismo no es solo una tendencia, sino una realidad consolidada que define nuestra identidad". "La Comunitat Valenciana se ha erigido como un referente internacional, tanto por la calidad de sus servicios como por su capacidad para albergar eventos de primer nivel que proyectan nuestra imagen al mundo con valores de superación, esfuerzo y hospitalidad", ha apuntado.

En este sentido, José Díez se ha referido a "la Maratón de Valencia Trinidad Alfonso o al Gran Premio de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, ejemplos perfectos de cómo un acontecimiento deportivo puede transformar una localidad y atraer a miles de visitantes internacionales".

Del mismo modo, ha destacado las "condiciones singulares" de la Costa Blanca que la convierten en el "destino predilecto para deportistas de todas las disciplinas". "No es casualidad que equipos ciclistas profesionales de todo el continente elijan nuestras rutas para sus pretemporadas. Así como numerosos equipos de fútbol de países del norte de Europa que realizan estancias preparatorias también en esta zona", ha señalado.

Por último, el vicepresidente ha resaltado el potencial del deporte para contribuir a la dinamización del sector turístico: "Nuestra orografía, combinada con una infraestructura hotelera de excelencia, ofrece el soporte necesario para que el turismo deportivo sea un motor de desestacionalización real y efectivo".

El director general de Deporte, Luis Cervera, ha participado en una de las mesas redondas junto al diputado de Deportes de Alicante y alcalde de la Nucía, Bernabé Cano; la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes; la directora general del Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas IINS, África Álvarez; el presidente de la Asociación del Deporte Español, José Hidalgo; el ciclista profesional del equipo Soudal-Quick Step Team, Mikel Landa y el director comercial de Estimar Hotels, Sergio Baudot.

CERTIFICACIÓN EN EXCELENCIA DEPORTIVA

En el marco del encuentro, el vicepresidente segundo y el director general de Deporte han participado en la entrega de la certificación en Excelencia Deportiva a los hoteles Estimar Suitopia y Solymar Gran Hotel, ambos de Calp. Dicho reconocimiento ha sido otorgado por el Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas IINS y convierte a ambos centros en los primeros hoteles en España en obtener este galardón.

El IINS es una entidad de ámbito internacional cuyos fines fundamentales son la promoción de la excelencia y calidad deportiva, la certificación de sistemas de calidad deportivos y la promoción del deporte como hilo conductor de valores, calidad de vida y futuro profesional, transmitiendo y fomentando el respeto y la amistad bajo unos criterios de ética y excelencia. El IINS es la entidad reguladora de los Grados de Evolución Deportiva y del Sello de Calidad Deportiva.