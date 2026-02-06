Las diez estaciones más utilizadas de Metrovalencia en 2025 superaron los dos millones de viajeros

Las 10 estaciones más utilizadas de Metrovalencia en 2025 superaron los dos millones de viajeros - FGV

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las diez estaciones más utilizadas de Metrovalencia en 2025 han superado los dos millones de viajeros durante el pasado año. De estas instalaciones nueve corresponden a València y una, Mislata, al área metropolitana.

La lista la encabeza Xàtiva, con 6.889.429 viajeros, seguida por Colón con 5.003.715. A continuación viene Àngel Guimerà, principal estación de transbordo de la red, con 3.455.158; Plaça d'Espanya con 3.089.240; y en quinto lugar, Benimaclet que enlaza metro y tranvía, con 2.317.389 desplazamientos, ha informado la Generalitat en un comunicado.

En los siguientes cinco puestos, hasta completar las diez primeras estaciones, se encuentran Mislata con 2.248.816; Avinguda del Cid con 2.193.948; Túria, con 2.167.383; Facultats con 2.044.448; y, en décimo lugar Nou d'Octubre con 2.034.429 pasajeros.

Respecto al año pasado estos diez primeros puestos no han sufrido prácticamente variación, salvo que ha entrado como décima estación más concurrida Nou d'Octubre en lugar de Amistat, que ha perdido su posición debido a que estuvo cerrada en verano por las obras en el túnel. Xàtiva y Colón, en pleno centro de la ciudad de València, siguen siendo las dos estaciones más concurridas de la red con mucha diferencia respecto al resto.

Los datos obtenidos mantienen la tendencia de crecimiento de años anteriores a pesar de que este pasado ejercicio ha estado condicionado por las obras de reconstrucción del tramo afectado por la dana del 29 de octubre de 2024, por lo que no fue hasta el 27 de junio cuando se recuperó la circulación entre València Sud y Castelló.

En este tramo estaciones como Torrent Avinguda, Torrent y Paiporta suelen superar el millón de usuarios, siendo en esta ocasión Torrent Avinguda la única que ha superado esta cifra.

OTRAS 17 ESTACIONES CON MÁS DE UN MILLÓN DE VIAJEROS

A su vez, hay otras 17 estaciones más que han superado el millón de pasajeros en 2025. Éstas son Amistat, con 1.802.440; Patraix, con 1.684.437; Marítim (metro), con 1.575.447; Jesús, con 1.574.477; Aeroport, con 1.571.830; Aragó, con 1.482.562; Ayora, con 1.425.298; Safranar, con 1.342.345; Alameda, con 1.310.783; Roses, con 1.247.696; Quart de Poblet, con 1.233.135; Salt de L'Aigua, con 1.223.020; Beniferri, con 1.219.428; Mislata Almassil, con 1.145.384; Burjassot-Godella, con 1.129.353; Torrent Avinguda, con 1.034.699; y Empalme (metro), con 1.019.297 usuarios.

En cuanto al tranvía, la parada que se acercó más al millón de movimientos fue La Carrasca, con 875.238 viajeros. Le siguen, por debajo de esa barrera, Pont de Fusta, con 767.492; Alacant, con 747.422; Vicent Zaragozá, con 580.203; La Cadena, con 537.161; Benimaclet con 536.746; Ciutat Arts i Ciències-Justícia 493.231; Trinitat, con 491.583; Quatre Carreres, con 491.583; y Vicent Andrés Estellés, con 438.665 usuarios.