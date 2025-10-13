La Diputació abre la venta de bonos comercio dana a toda la provincia

La Diputación abre la campaña del Bono Comercio Dana a toda la ciudadanía y los vecinos de municipios afectados pueden volver a comprar - DIPUTACIÓN DE VALENCIA

Por 50 euros se pueden comprar los bonos de cien euros para gastar en 26 municipios afectados

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha abierto la venta de los bonos comercio dana a cualquier persona empadronada en los municipios de la provincia. De esta manera se impulsa de nuevo una campaña que tiene un impacto económico de diez millones de euros para el comercio afectado por la catástrofe del pasado 29 de octubre.

Inicialmente, la campaña se habilitó de forma prioritaria para las vecinas y vecinos de los 26 municipios seleccionados para la primera fase, siguiendo el estudio realizado por Cámara Valencia sobre la afectación del tejido comercial en los municipios dana.

Hasta ahora se han vendido más de 60.000 bonos de los 95.000 emitidos; tarjetas que ya están a disposición de las personas que las han adquirido para poder comprar en los más de 1.200 establecimientos adheridos a la campaña, detalla la corporación provincial.

Desde este sábado, cualquier persona empadronada en la provincia puede comprar los bonos por 50 euros, con un crédito de cien euros para gastar en los comercios de estos 26 municipios. Además, los vecinos de los municipios afectados que hayan comprado su bono podrán repetir si lo desean.

La campaña Bono Comercio Dana ha sido impulsada por la delegación de Promoción Económica que dirige Natàlia Enguix, en colaboración con Cámara Valencia, Caixa Popular y los ayuntamientos seleccionados por la organización empresarial en esta primera fase. Desde el 29 de septiembre, los usuarios tienen a su disposición los bonos adquiridos en oficinas de Caixa Popular y los espacios habilitados por ayuntamientos y asociaciones de comerciantes en cada municipio. Unió Gremial y Confecomerç colaboran en la campaña.

Las personas interesadas pueden adquirir su bono a través del portal 'https://bonocomerciodana.com/'. Una de las claves de la campaña es la eliminación de la burocracia para los ayuntamientos, los comerciantes y los usuarios, con la gestión directa de la Diputació y la colaboración de Cámara Valencia y Caixa Popular, que se encargan de la coordinación, el funcionamiento de la plataforma, el reparto de tarjetas y los costes de emisión de los bonos.

La elección de los pueblos "se ha hecho en base a un estudio de Cámara Valencia sobre la afectación del tejido comercial en los municipios dana. "En función de cómo evolucione el programa no descartamos ampliarlo a otras localidades", apunta la también vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix.

Para el responsable de la institución provincial, Vicent Mompó, "este tipo de iniciativas demuestran que la Diputació está muy cerca de los ayuntamientos y de las personas que habitan nuestros pueblos y ciudades para dar respuesta a sus necesidades. En el caso concreto de los bonos comercio, hemos dado un paso más para facilitar el procedimiento tanto a los comerciantes como a los consumidores, eliminando esa burocracia que se ha convertido en una segunda catástrofe para los negocios".

La vicepresidenta Enguix ha visitado algunos de los comercios adheridos a la campaña. Desde la papelería que dirige en Alfafar el presidente de Unió Gremial, Mauro Lorenzo, valora positivamente una iniciativa que tiene como objetivo "la reactivación real del comercio local, no tanto a través de subvenciones sino de devolver la actividad a los establecimientos afectados".

"No se trata de recibir dinero sino de ayudar a que podamos generar trabajo con nuestros propios recursos, por eso está resultando efectiva esta campaña que impulsa la economía circular. Una iniciativa sencilla y directa, pero muy eficaz", resalta Lorenzo, quien asegura que los comercios adheridos a la campaña "están notando ya la influencia de los bonos, que son absolutamente transversales y te permiten comprar en ualquiera de los 26 municipios".

Además, el presidente de Unió Gremial señala que "la iniciativa no solo contribuye a recuperar la actividad en el tejido comercial local, sino que amplía el nivel de conocimiento sobre el tipo de comercios que tenemos en nuestros pueblos y ciudades, mostrando la variedad y la calidad de los productos".

Desde el centro estético 'Amb Estil' de Alfafar, las responsables del establecimiento destacan "la preocupación de la gente por la situación de los pequeños negocios y la visibilidad que está dando la iniciativa de la Diputación".

MÁS DE 1.200 COMERCIOS

En la actualidad son más de 1.200 los comercios adheridos a la campaña. Establecimientos de todos los ámbitos y sectores, como boutiques, mercerías, joyerías, perfumerías, ópticas, ortopedias, calzado y alimentación, en el ámbito personal; electrodomésticos, telefonía, ferretería, decoración, muebles e iluminación, en el ámbito del hogar, y peluquerías, mercadillos, tintorerías, talleres o fotografía en el ámbito de los servicios. El listado de establecimientos se puede consultar en 'https://bonocomerciodana.com/'.

El plazo de adhesión de los comercios sigue abierto hasta el próximo 20 de octubre. Los municipios contemplados en el convenio son Catarroja, Aldaia, Alfafar, Paiporta, Alaquàs, Xirivella, Benetússer, Sedaví, Massanassa, Albal, Picanya, Llocnou de la Corona y Beniparrell en l'Horta Sud; Algemesí, L'Alcúdia, Catadau, Montroi, Llombai y Guadassuar en la Ribera Alta; Chiva y Cheste en la Hoya de Buñol, Sot de Chera y Pedralba en la Serranía, Utiel en la Plana Utiel-Requena, Loriguilla en el Camp de Túria y Riola en la Ribera Baixa.