Diputació destinará un millón de euros del plan de recuperación patrimonial al monasterio que acogerá el Centre Raimon

Reial Monestir de Santa Clara - AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València concederá, en el marco de ayudas de su nuevo plan de rehabilitación patrimonial, una subvención de un millón de euros al Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva, que acogerá el Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC).

Así lo ha avanzado el diario Levante-EMV y lo ha confirmado la vicepresidenta de la corporación provincial, Natàlia Enguix (Ens Uneix), a preguntas de los medios en una rueda de prensa este miércoles.

Enguix ha explicado que la Diputació esta trabajando para aprobar la semana que viene la resolución del plan de recuperación del patrimonio, dotado con aproximadamente 12 millones de euros y el primero de este tipo desde 2017 en la institución. Ha precisado que en este plan hay ayudas a bienes de interés cultural (BIC) y bienes de relevancia local (BRL), los primeros con una ayuda máxima de un millón de euros y los segundos con medio millón de euros.

La vicepresidenta ha indicado que, "dentro de esas ayudas", se encuentra la solicitud del Centre Raimon por parte del Ayuntamiento de Xàtiva, "que cumple con el baremo que le corresponde para obtener la ayuda de un millón de euros al ser un BIC".

"La semana que viene, si no pasa nada, lo tendremos todo y podremos anunciar el resto de actuaciones que serán subvencionadas dentro del plan de recuperación del patrimonio", ha añadido.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Xàtiva denunció el pasado mes de abril que la Generalitat le reclama el reintegro del dinero abonado hasta la fecha para la rehabilitación del Reial Monestir de Santa Clara --un total de 399.265,56 euros-- en un procedimiento de extinción del convenio suscrito con el consistorio.

El proyecto del consistorio es que este monasterio BIC albergue el legado del cantautor setabense, con el objetivo de convertirlo en un foco de actividad cultural