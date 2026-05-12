La Diputació difunde la dimensión artística de José Segrelles con un completo estudio sobre su vida y obra

Libro 'José Segrelles, mago de la fantasía' - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació, dependiente de la Diputació de València, en coedición con la editorial Reclam, ha publicado el libro 'José Segrelles, mago de la fantasía', un estudio exhaustivo del investigador y especialista Bernat Montagud dedicado a la vida y la obra de uno de los grandes ilustradores valencianos del siglo XX.

El volumen ofrece un recorrido "completo y riguroso" por la trayectoria artística de José Segrelles, un creador capaz de convertir la ilustración en una auténtica experiencia visual y emocional. Su dominio técnico y su extraordinaria imaginación dieron lugar a imágenes inolvidables, llenas de atmósferas nocturnas, luces caprichosas y composiciones de una fuerza plástica singular, según ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

Bernat Montagud presenta en esta obra un análisis "imprescindible" para comprender la dimensión artística de Segrelles, destacando aspectos como la originalidad de sus composiciones, la intuición en el uso del color, la innovación de sus procedimientos y la capacidad constante de asombro que transmite su obra. La obra de Segrelles demuestra cómo la creatividad aplicada a la imagen impresa puede alcanzar cotas de auténtica creación artística.

Originalidad de la puesta en escena, gran intuición en el empleo inteligente del color, procedimiento innovador, valor artístico... estos son algunos de los aciertos que se han destacado del artista.