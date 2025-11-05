La Diputació muestra Valencia como destino de "experiencias sostenibles" en la World Travel Market de Londres

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València participa esta semana en la feria internacional de Turismo World Travel Market (WTM) de Londres, donde continúa con su estrategia de consolidación de la provincia de Valencia como "destino experiencial sostenible" en el mercado británico, dentro del estand de la Comunitat Valenciana.

La corporación provincial, a través de su marca València Turisme, ha acudido a esta edición del certamen, que se celebra del 4 al 6 de noviembre, acompañada por los municipios de Cullera, Gandia y Tavernes de la Valldigna, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana y Turespaña, ha señalado la Diputación a través de un comunicado.

Además de presentar la oferta turística general de la provincia y la específica de sol y playa a los profesionales asistentes, la Diputació incide en esta edición en experiencias turísticas que "ponen en valor" el interior de la provincia, relacionadas con el enoturismo, el senderismo, el cicloturismo, el turismo gastronómico y las propuestas del programa 'Fem Poble' de la corporación, que estructura una "oferta turística sostenible" para "favorecer" el desarrollo turístico y económico de los municipios más pequeños y en riesgo de despoblación.

Por ello, durante la WTM, la Diputació también participa en diversos encuentros con operadores turísticos, medios de comunicación especializados y representantes institucionales británicos y españoles, en coordinación con Turespaña y la Red de Oficinas Españolas de Turismo, así como en las presentaciones y reuniones técnicas programadas por estas entidades orientadas a fortalecer la cooperación en materia de sostenibilidad, turismo inteligente y diversificación de productos.

El diputado de Turismo, Pedro Cuesta, ha destacado que el mercado británico es "uno de los principales de la provincia de Valencia", por lo que la participación en esta feria es "de suma importancia" para "continuar consolidándolo y, más aún, considerando que este certamen también es una oportunidad de promoción a nivel europeo e internacional".