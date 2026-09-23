La Diputació organiza el I Foro de Diputaciones para el Turismo Provincial con motivo del Día Mundial del Turismo

Archivo - Imagen del presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y la vicepresidenta, Natàlia Enguix. - DIPUTACIÓ PROVINCIAL - Archivo

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València va a celebrar este viernes, 25 de septiembre, en el MuVIM el I Foro de Diputaciones para el Turismo Provincial, con motivo del Día Mundial del Turismo. La corporación provincial se suma así a la conmemoración de este día, para el que más de 30 municipios y mancomunidades de la provincia de Valencia han organizado experiencias turísticas para todos los públicos durante el finde semana.

El Día Mundial del Turismo se conmemora cada año el 27 de septiembre bajo la promoción de la Organización Mundial del Turismo (OMT). En esta ocasión, bajo el lema 'Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo', tal como ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Las propuestas conmemorativas, que se celebran a lo largo de toda esta semana, "permiten desde analizar profesionalmente el modelo actual y el futuro del turismo según las nuevas dinámicas y posibilidades tecnológicas, hasta conocer mejor y disfrutar de nuestros municipios de forma activa y lúdica, con opciones para todos los gustos y edades", ha explicado el diputado de Turismo y Deportes de la Diputació, Pedro Cuesta, que además ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana.

FORO DE DIPUTACIONES EN VALENCIA

El evento central de la conmemoración del Día Mundial del Turismo es el I Foro de Diputaciones para el Turismo Provincial que, organizado por la Diputació de València, reunirá en el MUVIM a representantes de toda España, este viernes 25 de septiembre, para intercambiar conocimientos y experiencias innovadoras en torno al turismo.

Participarán responsables públicos y técnicos con capacidad de decisión de diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, y también de municipios y entidades turísticas de la provincia.

ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA

Este evento se complementará con las experiencias turísticas diseñadas por los municipios de Ademuz, Albaida, Albalat dels Tarongers, Alboraya, Algemesí, Alpuente, Alzira, Ayora, Bétera, Bocairent, Buñol, Castielfabib, Cullera, El Puig de Santa Maria, Gátova, Manises, Meliana, Moixent, Montesa, Ontinyent, Riba-roja de Túria, Sagunto, Serra, Simat de la Valldigna, Sueca, Torrent y Xàtiva, además de las mancomunidades del Rincón de Ademuz, la Vall d'Albaida, la Costera-la Canal y Tierra Bobal.

Entre las acciones programadas se encuentran degustaciones gastronómicas y catas; exposiciones y talleres; visitas guiadas a museos y centros de interpretación, bodegas, yacimientos, refugios, castillos y otros elementos del patrimonio arquitectónico local; rutas interactivas, senderistas, cicloturistas y culturales; experiencias multiaventura; y otras actividades relacionadas con el enoturismo y el turismo cultural.

Todas ellas forman parte del catálogo de actividades recopiladas por la Diputació de València en su página web de turismo (www.turisme.dival), en el que se ofrece información detallada de cada una de las propuestas, así como los datos de contacto para concertarlas y/o reservarlas.

Los participantes en estas actividades recibirán un detalle promocional de València Turisme, marca turística de la corporación provincial, como recuerdo de la celebración del Día Mundial de Turismo 2026.