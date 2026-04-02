La Diputació propone un abril cultural con teatro, exposiciones y la danza de Rocío Molina

Rocío Molina Calentamiento Nimes - SIMONEFRATINI

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Escalante entra en el mes de abril con dos propuestas enmarcadas en la programación de la Diputación en Dansa València, el festival de danza y artes del movimiento de la Comunitat Valenciana organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades e impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC) y por el Ayuntamiento de València.

Así, el proyecto teatral de la Diputació de València propone 'Calentamiento', de Rocío Molina, y 'Dominare', de Cia. Maduixa. Asimismo, también en el mes de abril, el Escalante rendirá homenaje a un personaje clave de la literatura infantil que ha marcado generaciones de la mano de lHorta Teatre con 'La rata Marieta', ha informado la corporación provincial en un comunicado.

"Arrancamos el mes de abril por todo lo alto de la mano de compañías y artistas de primer nivel que subirán al escenario del Teatro Principal y del CC Nau 3 Ribes", ha apuntado la diputada delegada de Teatros, Rocío Gil. Por un lado, ha continuado, "la propuesta de Rocío Molina con un espectáculo envolvente y una espectacular puesta en escena, y, por otro, el estreno de trabajos de reconocidas compañías valencianas, Maduixa Teatre y 'Horta Teatre, consolidando el proyecto teatral del Escalante como referente en el sector escénico valenciano".

Rocío Molina llevará al Teatro Principal de València su 'Calentamiento' el próximo 17 de abril a las 20.30 horas. La coreógrafa y bailaora, creadora de un lenguaje propio que reinventa el flamenco, subirá al escenario con una propuesta para público general que presenta el cansancio como un estado de placer.

Galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el León de Plata de la Bienal de Venecia y varios Premios Max, refleja en 'Calentamiento' el amor por la vocación.

'DOMINARE'

Después de haber recorrido más de cuarenta países, la galardonada Cia. Maduixa vuelve al Escalante con una propuesta escénica íntima e impactante, donde la proximidad con el público transforma cada gesto en una revelación. 'Dominare', dirigida por Joan Santacreu, forma parte de la programación de la Diputación en Dansa València; se trata de un espectáculo de danza contemporánea que explora los límites físicos para narrar una historia sobre el abuso de poder y las dinámicas de control, invitando al público a reflexionar.

Así, la propuesta, dirigida a un público a partir de 12 años, subirá al escenario del CC Nau 3 Ribes los días 18 y 19 de abril a las 19.00 horas. También tendrá pases escolares los días 16, 17, 20, 21 y 22 de abril a las 10.30 horas.

La puesta en escena está coproducida por Teatro Escalante y cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura, así como del Ayuntamiento de Sueca, el de Algemesí, Paiporta, Corbera, Aielo de Malferit, Massanassa, Potries y Xàtiva, además del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, que también colabora con la puesta en escena.

Con 20 años de trayectoria, la Cia. Maduixa ha creado una quincena de producciones que han sido reconocidas con más de 20 galardones, entre los cuales destacan tres Premios Max y cinco Premios Feten. Sus últimas creaciones han recorrido festivales de más de 40 países de todo el mundo, una trayectoria que ha consolidado a la compañía como un referente internacional en las artes escénicas.

UN HOMENAJE AL UNIVERSO DE MARIETA

A través del teatro, la danza y la poesía visual, 'La rata Marieta', de L'Horta Teatre, da voz y forma a este personaje clave de la literatura infantil, una ratita inquieta, creativa y llena de energía.

Así, con este espectáculo dirigido por Kika Garcelán, la compañía rinde homenaje a Marieta, personaje creado por dos mujeres que transformaron la manera de contar y de mirar el mundo infantil, Lourdes Bellver y Fina Masgrau, y que acompaña a los pequeños lectores desde hace 35 años.

L'Horta Teatre, Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2023, estrena este mes de abril esta divertida propuesta para niños de tres a ocho años que pone en valor la creación literaria para la infancia. 'La rata Marieta' subirá al escenario del CC Nau 3 Ribes el 25 de abril a las 17.30 horas, y el 26 de abril a las 11.30 horas. También tendrá pases escolares los días 24, 27, 28, 29 y 30 de abril a las 10.30 horas.

Las reservas escolares y las entradas para las funciones familiares se pueden adquirir a través de la página web y en taquilla antes de cada representación.

LOS TOQUES DE CAMPANAS EN LA CULTURA VALENCIANA

Por otro lado, L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València, incluye en su programa de exposiciones itinerantes la nueva producción 'Terra de Campanes', que pretende reflejar el valor patrimonial y social de las campanas en la cultura valenciana.

La muestra nace con el doble objetivo de dar a conocer al público la importancia de los toques de campanas en la sociedad tradicional valenciana, poniendo el foco en l'Horta Sud y, por otro lado, de poner en valor el patrimonio campanero, tangible e intangible.

La exposición introduce a los visitantes en los usos tradicionales de las campanas y reúne algunas nociones sobre los artesanos, sus técnicas de fundición, las inscripciones de los bronces y sus instalaciones.

'Terra de Campanes' alberga también un espacio dedicado a diferentes facetas de uso, en el ámbito sagrado y en el civil, y presenta el proceso de mecanización de los campanarios y el surgimiento de las nuevas pandillas de campaneros y campaneras, que apuestan no solo para mantener viva la tradición, sino también para investigar y poner en valor el patrimonio material e inmaterial vinculado a esta tradición.

La muestra se podrá visitar este año en tres municipios: la localidad de Alpuente ya ha acogido esta nueva propuesta, que estará en el Salón de Plenos del ayuntamiento hasta el 23 de abril. La muestra viajará a Albalat de la Ribera, donde se exhibirá del 6 al 25 de mayo en la Casa del Bou. Finalmente, se podrá visitar en la Casa de la cultura de Caudete de las Fuentes del 8 de julio al 9 de septiembre.

La exposición, comisariada por Pau Sarrió, y producida por el Museu Comarcal de l'Horta Sud y L'ETNO, cuenta con la colaboración de asociaciones y pandillas de campaneros de dentro y fuera de la comarca, museos, parroquias, ayuntamientos, institutos de estudios, empresas del sector y numerosos particulares.

TEATRO Y CUENTACUENTOS

Por otro lado, el Centre Cultural La Beneficència ofrece para estas vacaciones de Pascua dos propuestas dirigidas al público infantil. El teatro 'Mary Poppins' a cargo Rebombori Cultural, que tendrá lugar el domingo 5 de abril a las 11.00 horas; y el cuentacuentos 'Indiana Bones y el misterio de los monstruos de Itaca', de la mano de Pepe Mira. La actividad tendrá lugar el domingo 12 de abril a las 11.00 horas.