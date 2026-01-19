La Diputació de València abre mercado en Finlandia con su primera participación en la Feria Matka de Helsinki

La Diputació de València abre mercado turístico en Finlandia con su primera participación en la Feria Matka de Helsinki - DIVAL

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha participado por primera vez en el certamen internacional Matka Nordic Travel Fair de Helsinki (Finlandia), reforzando así su estrategia de internacionalización turística del destino provincia de Valencia, y con el objetivo de "atraer a nuestro territorio parte de ese casi millón de ciudadanos fineses que visitan España cada año", según ha informado la institución provincial en un comunicado.

El diputado de Turismo y Deportes de la corporación, Pedro Cuesta, ha destacado que buscan posicionar la provincia de Valencia como "destino preferente en el mercado del norte de Europa, poniendo en valor nuestra cultura y nuestros servicios", lo que "se ve respaldado por la apertura de la nueva ruta aérea directa Valencia-Helsinki, una conexión clave para el crecimiento económico y turístico de las dos capitales".

La corporación provincial ha acudido a la mayor feria de turismo de los países nórdicos con su marca València Turisme y un espacio propio, dentro del estand de Turespaña, como parte de su programa de promoción internacional de 2026. Un evento que ha combinado dos jornadas profesionales y un fin de semana abierto al público general, llevando una oferta generalista en la que el turismo activo y de naturaleza ha tenido una importancia destacada.

València Turisme ha potenciado en el certamen la difusión de la variada oferta turística provincial mediante la promoción de su Catálogo de Experiencias Turísticas, que visibiliza la oferta de turismo activo, cultural y enogastronómico de la provincia, además de facilitar el contacto directo entre las empresas locales dedicadas a la actividad turística y operadores, agentes y prescriptores internacionales.

RECEPCIÓN EN LA EMBAJADA

En el marco de la celebración de la Matka Nordic Travel Fair, Pedro Cuesta ha participado en la recepción institucional organizada por la Embajada de España en Helsinki, presidida por el embajador, Manuel Montobbio de Balanzó, y la directora de la Oficina Española de Turismo de Estocolmo, Milagros Montes, en itinerancia en la capital finlandesa. Este encuentro ha permitido reforzar la coordinación institucional y la colaboración con la red exterior de Turespaña en el ámbito nórdico.