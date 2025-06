La Diputació de València adquiere nueva maquinaria para potenciar la limpieza de playas, aún con residuos de la dana

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha adquirido nueva maquinaria --cinco tractores y una máquina rastrilladora-- para potenciar la limpieza de playas, en la que es la campaña "más compleja en décadas debido a la llegada a la costa de gran cantidad de residuos a consecuencia de la dana y de los temporales posteriores". De hecho, todavía quedan restos de caña en algunos arenales valencianos.

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha visitado este viernes la playa de Piles para presentar la campaña de verano de limpieza de playas de la institución provincial, junto al diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, y la alcaldesa del municipio, Cristina Fornet, así como las primeras ediles de Miramar, Pilar Peiró, y Bellreguard, Cristina Mateu, según ha indicado la corporación en un comunicado.

Mompó ha calificado la campaña 2025 como "la más compleja en décadas, debido a la llegada a la costa de gran cantidad de residuos a consecuencia de la dana y de los temporales posteriores". Esta situación, ha detallado, les llevó a adelantar los trabajos de limpieza a los meses de enero y febrero, "asumiendo incluso competencias impropias para demostrar, una vez más, que la única prioridad de la Diputació es estar al lado de los ayuntamientos, remando siempre a favor de la búsqueda de soluciones".

Asimismo, ha resaltado que han adquirido nueva maquinaria para esta temporada 2024/2025, en la que el servicio de limpieza de playas cuenta con cinco nuevos tractores y una máquina rastrilladora, con una inversión total de 670.000 euros.

En la misma línea, el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha subrayado que "este año no ha habido transición entre la campaña de 2024 y la de 2025. "Nada más acabar los trabajos programados en octubre pasado, vino la dana y los tractores de playas se unieron a las labores de emergencia en Algemesí, para a continuación centrarse en los pueblos afectados por la llegada de residuos, y acto seguido continuar con la puesta a punto de las playas para el comienzo de la campaña de baño", ha explicado.

Por su parte, la alcaldesa de Piles, Cristina Fornet, ha destacado "la importancia de aunar esfuerzos entre administraciones para dar respuesta al desafío que supone este año la presencia de restos de cañas en la arena". Al respecto, ha señalado que personal de su municipio trabaja "de manera coordinada" con los técnicos de limpieza de la Diputación para "complementar la labor que se hace con tractores y maquinaria, para que la arena esté en las mejores condiciones posibles".

RESTOS DE CAÑA POR LA DANA

La Diputació ha apuntado que la presencia de restos de caña procedentes de los sucesos meteorológicos de los últimos meses, y en especial la dana de octubre de 2024, es el punto de partida de la campaña de concienciación y sensibilización que también se ha presentado hoy.

En este contexto, la institución provincial instalará carteles en los accesos a las playas, difundirá vídeos cortos e infografías para redes sociales y emitirá cuñas de radio en varios idiomas. El objetivo es instar a la ciudadanía a "disfrutar de la playa con calzado adecuado y responsabilidad ambiental".

En este aspecto, el presidente Mompó ha recordado que, "pese a la limpieza intensiva, las playas naturales conviven con elementos como pequeños restos de caña o posidonia". "No se trata de ocultar la naturaleza, sino de entenderla y convivir con ella", ha subrayado.

"Todo esto configura un modelo de servicio público que nos enorgullece: una Diputación que no delega, sino que gestiona; que no improvisa, sino que planifica; que no se queda esperando, sino que actúa", ha expresado.

29 KILÓMETROS DE COSTA

El servicio provincial de limpieza de playas da servicio a los 16 municipios del litoral valenciano adheridos, lo que supone una cobertura de 29 kilómetros de costa y más de un millón de metros cuadrados de arena seca.

Las tareas incluyen la higienización de la arena, la retirada de residuos y elementos arrastrados por temporales, como cañas y troncos. La campaña de este año se ha visto reforzada tras la dana de octubre de 2024, que obligó a adelantar los trabajos enero en las playas urbanas y en febrero en las naturales, y ha mantenido operativos incluso en fines de semana.

En este aspecto, la Diputació de València asumió la limpieza en Xeraco, Gandia (Auir y Rafalcaid), Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar y Piles, que "no estaban incluidos en el decreto gubernamental de municipios afectados por la dana". Además, ha agregado que completó la retirada de cañas gruesas en Sueca, el Mareny de Barraquetes y Tavernes de la Valldigna.

La programación se completa con los trabajos de primavera, entre el 1 de marzo y el 30 de junio, y los de verano, que este año volverá a prolongarse hasta el 15 de octubre, "dando así respuesta a una realidad: que la ciudadanía prolonga cada vez más la temporada de baño más allá del verano, por el incremento de las temperaturas", ha concluido Mascarell.