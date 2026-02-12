Diputació de València ensaya un sistema inteligente que detecta jabalíes y activa señales luminosas

Visita al tramo donde se ensaya el proyecto piloto - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha iniciado en la carretera CV-600 las pruebas piloto de un sistema de señalización inteligente diseñado para detectar la presencia de jabalíes en las inmediaciones de la calzada y activar de forma automática señales luminosas de advertencia.

El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, y la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, han visitado este jueves el tramo en el que se ha instalado la tecnología, ubicado en el entorno de Simat de la Valldigna y Benifairó de la Valldigna, según ha informado la institución en un comunicado.

En la jornada ha estado presente también José Carlos Cucarella, director general de Metalesa, compañía valenciana líder en seguridad vial que está llevando a cabo el proyecto; Ricardo Bono, director general de Obra Civil de Grupo Bertolín, que ha ejecutado las obras; el alcalde de Simat de la Valldigna, Sebastián Mahiques; y la presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Lorena Martínez.

El sistema, que se instalará de manera "estratégica" en "puntos clave" de las vías de la red provincial de carreteras, combina cámaras con visión artificial y algoritmos de detección automática que identifican el paso de animales y activan señales luminosas dinámicas únicamente cuando existe riesgo real.

Además, la infraestructura incorpora un sistema de registro de eventos que permite recopilar datos sobre patrones de paso, franjas horarias y frecuencia de activaciones.

El presidente Mompó ha enmarcado el proyecto dentro de la estrategia de modernización de la red provincial. "Gestionar la red de carreteras provincial implica más que conservar el asfalto, implica proteger a quienes la recorren cada día y es evidente que sufrimos un grave problema con la sobrepoblación de fauna silvestre, especialmente de jabalíes, que provoca un riesgo importante en la carretera", ha sostenido.

Por eso, ha explicado, "con Metalesa, empresa de Carcaixent, hemos impulsado un sistema pionero que detecta la presencia de fauna mediante inteligencia artificial, activa una señalización luminosa en tiempo real que avisa a los conductores y genera datos para mejorar la gestión futura".

De este modo, "es una infraestructura que alerta y protege. Una solución que sitúa en nuestra provincia en vanguardia de la seguridad viaria inteligente y que, estoy convencido, será replicada en otros territorios porque además las propias características técnicas del sistema, que se alimenta mediante energía fotovoltaica, permite su implantación sin grandes obras ni afecciones al entorno", ha detallado.

Mompó ha explicado que la instalación en la CV-600, a la altura de Simat, es una prueba piloto. "Pasadas unas semanas, evaluaremos los resultados, analizaremos los datos y, si la eficacia es la que esperamos, extenderemos este modelo a los tramos más sensibles de las carreteras provinciales", ha avanzado.

Para el presidente de la Diputación, esta instalación demuestra que "queremos ser referentes en prevención, innovación aplicada y seguridad viaria porque cuando el talento de nuestras empresas se alinea con la determinación de las instituciones públicas, el éxito está asegurado".

"PROBLEMA CRECIENTE"

Por su parte, Reme Mazzolari ha subrayado que la presencia de jabalíes se ha convertido en un problema creciente en determinadas vías interurbanas, por lo que "desde el área de Carreteras estamos trabajando ya de manera activa en diferentes medidas para reducir el riesgo que supone para los conductores".

Así, la diputada ha destacado un sistema de reflectores que se ha instalado en la carretera CV-510, de Alzira a Favara, mediante el cual, cuando incide sobre ellos la luz de los focos de los vehículos, reflejan hacia fuera de la carretera un destello rojo que ahuyenta a los animales y que es invisible para el conductor.

En esta línea, Mazzolari ha recordado también que desde junio de 2025 el Reglamento General de Circulación incorpora una señal específica de advertencia por presencia de jabalíes, "un cambio normativo que se aprobó por el Consejo de Ministros pero que empezó a gestarse en 2022 y que refuerza una decisión que la Diputació de València ya había adoptado con anterioridad, incorporando desde 2023 este tipo de señalización en su red viaria ante la magnitud del problema".

Por último, Lorena Martínez ha recalcado que "el 80 por ciento de los accidentes que tienen que ver con la fauna son con los jabalíes". Además, ha detallado, "las estimaciones de la Conselleria de Medio Ambiente hablan de que hay entre 100.000 y 200.000 jabalíes en la Comunitat Valenciana, y los cazadores han abatido 50.000 al año, un 16% más que en la temporada anterior, una cifra importante porque esto se traslada a la reducción de accidentes".

Además de las acciones en materia de seguridad vial, el impacto del problema que supone para la sobrepoblación de jabalíes ha llevado a la Diputació de València a abordar este hecho de manera transversal a sus políticas de gestión. Desde el área de Desarrollo Territorial Sostenible y en coordinación con la Generalitat Valenciana, se trabaja en otras iniciativas como la valorización de la carne de caza y la mejora de la logística y sanidad asociadas a la gestión de la fauna, ha apuntado la corporación.