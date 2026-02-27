La Diputació de València impulsa la presencia de artistas mujeres en la quinta edición del Festival Nómade

Presentación del Festival Nómade - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València sitúa a las comarcas del interior en el foco cultural con la presentación de la quinta edición del Festival Nómade Ontinyent-Terres dels Alforins. Este evento, que se celebrará del 1 al 3 de mayo, reafirma "la implicación de la Diputació a través de una propuesta que pone un acento especial en la igualdad, al garantizar la presencia artistas mujeres en todos los escenarios dle festival", según recoge la corporación provincial en un comunicado.

Al respecto, la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha subrayado que para la corporación "es prioritario que el dinero público se destine a proyectos que no solo generen riqueza en el territorio, sino que también rompan brechas en el sector cultural, asegurando que haya mujeres liderando los conciertos en cada una de las plazas y bodegas que componen el itinerario del festival".

En este sentido, artistas como La Perra Blanco, referencia del rock, o voces emergentes de la escena valenciana como Abril y La Titana, encabezan una programación que busca ser "reflejo del talento femenino en todas sus vertientes". El cartel se completa con Sexy Zebras, la propuesta de Chiquita Movida --el nuevo proyecto de Rayden, Mediyama y Skiz Siete-- y los ritmos de exploración folclórica de Micromambo. Estas artistas marcan el inicio de una cita que es "referente para el turismo sostenible en municipios como Ontinyent, Moixent y Bocairent".

Asimismo, la vicepresidenta ha incidido en que "el impulso de la Diputació es clave para que eventos de esta magnitud lleguen a los municipios, demostrando que la gestión provincial es necesaria para la activación económica y turística de la zona". Enguix ha añadido que "la comarcalización significa dotar de recursos y visibilidad a las Terres dels Alforins, atrayendo a un público nacional e internacional hacia una experiencia que une música, patrimonio y el sector vitivinícola local".

Esta experiencia de carácter integral, que combina música con gastronomía local, abrirá su venta de entradas --desvelando su programación por días-- el próximo martes 3 de marzo a las 12.00 horas a través de la web del festival (Nómade Festival - festivalnomade). Ese mismo día se activará el plan de movilidad, con rutas de autobuses desde diferentes localidades para facilitar el acceso de los asistentes "de forma segura con el entorno".

El Festival Nómade ha contado en ediciones anteriores con la participación de artistas como Santiago Auserón, Mikel Erentxun, Shinova, Nita Bonet, Guillem Gisbert o Luis Pardo. Siempre se ha tratado de una oferta musical desarrollada en los entornos del interior de Valencia, complementada con actividades en espacios como el poblado íbero de La Bastida, el Museo Textil de la Comunitat Valenciana en Ontinyent, viñedos o el Palau de la Vila.