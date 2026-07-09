La Diputació de València impulsa Territori Simfònic con seis conciertos en seis comarcas

Territori Simfònic - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València y la Fundación Sonora han presentado este jueves Territori Simfònic, una iniciativa cultural que conecta las comarcas valencianas a través de la música y el patrimonio. La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, y los responsables de Sonora, Toni Revert y Lluís Muñoz, han dado a conocer la programación para este año, con seis conciertos de la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent en espacios emblemáticos de Benimodo, Aielo de Malferit, Utiel, Enguera, Sueca y Oliva, todos ellos con entrada libre.

La vicepresidenta Enguix ha señalado, durante el acto en el Palau dels Scala, que las políticas de desarrollo "se construyen generando oportunidades, activando los recursos propios de los municipios y creando redes que conecten nuestras comarcas, y no solo con infraestructuras físicas".

En esta línea, "la cultura es una de las herramientas que podemos poner al servicio del territorio, como hacemos con este proyecto de música y patrimonio junto a la Fundación Sonora".

La gira de la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent arrancará el sábado 25 de julio en el auditorio del Parc Sant Felip de Benimodo (23.00 horas). 'Essència de Buenos Aires', con la dirección artística de Roberto Turlo, es un vibrante concierto sinfónico que fusiona tango clásico y orquesta, un espectáculo itinerante que, además de Benimodo, llegará a la Plaça Palau de Aielo de Malferit (miércoles 29 de julio, 23.00); el Teatro Rambal de Utiel (sábado 19 de septiembre, 20.00); la Casa de Cultura de Enguera (domingo 20 de septiembre, 18.00); el Molí Pasiego de Sueca (sábado 26 de septiembre, 20.00); y la Casa de Cultura de Oliva (viernes 3 de octubre, 19.00), tal como ha informado la corporación provincial en un comunicado.

En palabras de Natàlia Enguix, el proyecto subvencionado por la Diputació "vertebra la provincia, descentraliza el acceso a la cultura, promociona el talento joven y convierte nuestro patrimonio en un espacio vivo".

Los escenarios no son casuales. Antiguos palacios, edificios monumentales, conventos, teatros, patrimonio histórico que junto a espacios al aire libre se transforman en lugares de encuentro entre la música y la ciudadanía. "Territori Simfònic es parte de una estrategia más amplia que impulsamos desde la Diputación, junto a festivales como el Nómade, el Bobal y el Xocorroc, la Mostra de Vins dels Alforins o los bonos comercio, iniciativas que aprovechan los valores diferenciales de cada comarca para atraer visitantes y crear nuevas oportunidades", ha explicado Enguix.

FUNDACIÓN SONORA

En un acto que ha contado con la presencia de alcaldes y concejales de los municipios que acogerán la gira, Natàlia Enguix ha dado paso a los responsables de Fundación Sonora, nacida para asumir la gestión de la Orquesta Sinfónica de Ontinyent e impulsar el talento musical en la comarca.

El presidente de Sonora, Toni Revert, ha manifestado que mantener una orquesta en un municipio de interior "es un proyecto complejo y apasionante, por eso hemos dado este paso al frente para crear una estructura más sólida, estable y con capacidad para crecer y generar iniciativas musicales singulares y de calidad en nuestro territorio". Territori Simfònic es el ejemplo de iniciativa singular que busca impulsar la Fundación Sonora, en este caso subvencionada por la Diputación.

"La gira va a permitir a nuestra orquesta salir de su zona de confort, que es el Teatro Echegaray de Ontinyent, para enfrentarse al público de otros pueblos y comarcas con un repertorio diferente", ha explicado el vicepresidente de Sonora, Lluís Muñoz, quien destaca el concepto 'Learning by doing' (aprender haciendo) como esencia de una orquesta que apuesta firmemente por la formación. Los responsables de la Fundación Sonora y la vicepresidenta Natàlia Enguix han coincidido en el potencial de una iniciativa que se basa en "la simbiosis absoluta entre la música y nuestro patrimonio monumental".

Por su parte, el alcalde de Benimodo, Paco Teruel, el de Aielo de Malferit, Cristian Verdú, y la concejala de Sueca Sari Sáez han agradecido que la Diputación y Sonora lleven Territori Simfònic a estos pueblos que apuestan firmemente por la cultura.

REPERTORIO ARRIESGADO

La música es el hilo conductor del proyecto junto al patrimonio. Música sinfónica, como la que han interpretado en el patio del Palau dels Scala Guillermo Úbeda y Víctor Coll, dos jóvenes talentosos que han puesto en valor el potencial formativo de la orquesta de Ontinyent. "Empecé con el violonchelo a los nueve años, y la orquesta ha sido un trampolín para conocer a grandes músicos europeos, y en mi caso estudiar tres años en París", ha relatado Guillermo.

El chelo y el violín de Guillermo y Víctor han acompañado la voz de Graciela Di Palma, una de las solistas que formará parte de la gira por las comarcas valencianas de la Orquesta Caixa Ontinyent. Graciela es académica de la Academia Valenciana del Tango, y entre sus trabajos se encuentra el disco 'Piazzolla en mi piel', en homenaje a uno de los músicos más importantes del siglo XX.

El director de orquesta y compositor argentino será uno de los protagonistas del repertorio que interpretará la orquesta, bajo la dirección artística de Roberto Turlo. 'Essència de Buenos Aires' propone al público un viaje inolvidable a través de la evolución del tango con obras de Carlos Gardel --el primero que le puso letra al género--, Richard Galliano, Daniel Perera o Astor Piazzolla, uno de los mayores exponentes del tango en el mundo.

"Un repertorio diferente, arriesgado, que contará con un elenco internacional de lujo para acompañar a la orquesta, entre el que destaca el virtuosismo del pianista italiano Fabrizio Mocata, nominado a los Latin Grammy, el bandoneonista uruguayo Leonel Gasso y la voz de la cantante italo-argentina Graciela Di Palma", han apuntado los responsables de Fundación Sonora.