La Diputació de València promociona el turismo de interior y activo en la F.RE.E de Múnich

Presencia en la Feria de Múnich

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València participa hasta el domingo 22 de febrero en la feria internacional de turismo F.RE.E de Múnich (Alemania), donde está promocionando la oferta de turismo de interior y activo que ofrece la provincia actualmente, dentro del espacio de Turespaña y con el objetivo de "reforzar la proyección internacional de nuestro territorio en un mercado con un importante potencial desestacionalizador", ha manifestado el diputado de Turismo y Deportes de la corporación, Pedro Cuesta.

El certamen, consolidado como "uno de los más importantes del mercado europeo" en este ámbito, está dedicado principalmente al turismo de naturaleza y al turismo activo, "sector en el que el interior de la provincia de Valencia ofrece una combinación única, junto con su gastronomía, su cultura y el estilo de vida mediterráneo, que conecta plenamente con las nuevas motivaciones del viajero europeo", ha agregado el diputado.

En un comunicado, Cuesta ha explicado que la promoción de los productos turísticos valencianos en este ámbito, que se realiza a través de la marca València Turisme, se refuerza en la feria alemana con el eslogan de la campaña actual de la Diputación 'Te falta Pueblo', ya que "completa la invitación al turista a descubrir una Valencia diferente, ligada a sus pueblos, a sus tradiciones y a una forma de viajar más consciente y respetuosa con el entorno".

Durante la feria, la marca turística de la Diputación difundirá material turístico de toda la provincia, con el que pondrá en valor su patrimonio histórico, sus espacios naturales, rutas senderistas y cicloturistas, productos gastronómicos y experiencias vinculadas al turismo activo y sostenible.

Por otra parte, la participación en el certamen, que en su última edición en 2025 contó con algo más de 125.000 visitantes y casi 1.000 expositores de 50 países, permitirá también generar contactos con turoperadores, agentes y prescriptores turísticos especializados e interesados en la oferta turística de la provincia.