La Diputació de València suma a su archivo oral entrevistas con algunos de los primeros alcaldes en democracia

Diputació incorpora cinco nuevas entrevistas a su archivo oral de Memoria con los primeros alclades tras la dictadura - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València añade cinco nuevas entrevistas a su archivo oral de memoria democrática, cuatro de ellas protagonizadas por algunos de los primeros alcaldes de la democracia. Se trata del abogado Bernardino Giménez, en Paterna; el catedrático de Economía Josep Maria Jordán, en Llíria; el primer alcalde de Ontinyent tras la dictadura, Rafael Tortosa; la primera edil de Otos tras el franquismo, María Cabanes, y el catedrático de Historia Contemporánea Joan del Alcázar.

El proyecto 'Nuestra Memoria. Archivo de Historia Oral' nació con la voluntad de constituirse en un banco audiovisual en el que se recogen las vivencias personales de testigos y familiares relacionadas con la lucha por las libertades públicas en España, desde la proclamación de la Segunda República hasta la entrada en vigor del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Este archivo de historia oral "contribuye a que no se olvide lo sucedido durante la dictadura franquista y aspira a convertirse en un repositorio plural de las memorias sobre la historia más reciente de todos los valencianos", explica la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, quien destaca que se trata de "un proyecto vivo que continuará incorporando nuevas entrevistas y fuentes orales".

Con los nuevos testimonios son ya 130 las entrevistas incluidas en el archivo. Todas las grabaciones se han realizado en formato audiovisual y aparecen íntegramente transcritas en la lengua empleada por el entrevistado, acompañada de la consiguiente traducción al valenciano o al castellano.

La navegación, a través de https://memoriahistorica.dival.es/espacio-multimedia/archivo..., está diseñada para ser intuitiva y sencilla. Además de poder acceder a todos los vídeos desde 'Protagonistas', con un resumen y una transcripción de su entrevista, se puede optar por la búsqueda a través de descriptores temáticos, onomásticos o cronológicos, y también por la búsqueda libre.

Esta iniciativa, enmarcada en las políticas de memoria histórica que la Diputació desarrolla desde 2016, "no se limita a condenar el franquismo, sino que además trata de poner en valor y recuperar la Memoria con mayúsculas de estos ciudadanos y ciudadanas". Todas las acciones están orientadas al cumplimiento de los principios de verdad, justicia y reparación, reconocidas como principios rectores por la Comisión de Derechos Humanos de la Unesco, y están acompañadas siempre de la dignificación de las víctimas y sus familiares.

MILITANCIA CLANDESTINA

Bernardino Fernando Giménez Santos (Carcaixent, 1952) --abogado y primer alcalde de Paterna tras la dictadura, elegido en 1979-- recuerda sus orígenes familiares marcados por la emigración y su compromiso antifranquista desde la universidad y las comunidades cristianas. Su testimonio recorre la militancia socialista clandestina y los retos de transformar el municipio con nuevos espacios y servicios públicos. También relata las amenazas y ataques sufridos y las primeras iniciativas de reconocimiento a los fusilados en Paterna, entre ellas el monolito del cementerio, posteriormente ametrallado.

Josep Maria Jordán Galduf (Llíria, 1950) --catedrático de Economía Aplicada y primer alcalde de Llíria tras la dictadura (1979-1981), por el PCE-- recuerda su participación en los movimientos vecinales y cristianos progresistas. Su testimonio aborda los retos de los primeros ayuntamientos democráticos, la ordenación urbanística, la mejora de los servicios públicos y las tensiones políticas de la Transición. Desde esa experiencia, reivindica el diálogo y el consenso frente a la polarización y defiende la política municipal como una "escuela de democracia".

Rafael Tortosa Vañó (Ontinyent, 1951) --primer alcalde de Ontinyent tras la dictadura, por el PSOE-- recuerda sus 12 años de gobierno desde 1979 y la búsqueda de consensos, incorporando a la oposición a la gestión municipal. Su testimonio reivindica la proximidad vecinal y la defensa de las necesidades del municipio por encima de los intereses de partido. También relata el impacto del 23F y cómo supo después que un grupo de franquistas lo había condenado a muerte en un 'juicio' organizado por su cuenta.

ALCALDESA CON 21 AÑOS

María Cabanes Castelló (El Masnou, Barcelona, 1957) --primera alcaldesa de Otos tras la dictadura-- accedió al cargo en 1979, con 21 años, al frente del Partido Independiente de Otos. Recuerda las iniciativas para garantizar el abastecimiento de agua, mejorar la guardería e impulsar la participación vecinal en los plenos. Su testimonio refleja las actitudes machistas que afrontó, el apoyo de sus compañeros de corporación y las dificultades para compaginar la alcaldía con su trabajo en una fábrica textil.

Y Joan del Alcázar (València, 1954) --catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de València e hijo y nieto de vencidos-- recorre una historia familiar marcada por la 'Desbandá' de Málaga, la desaparición de su tía Carmeli y el exilio y la represión de su padre. Destaca la figura de su tío Eduardo, militante comunista y uno de los fundadores de CCOO PV, que sufrió prisión, torturas y exilio y trabajó en Radio Pirenaica. Su testimonio enlaza esa memoria familiar con su propia acción antifranquista y su reflexión sobre la Transición.