La Diputación de Alicante acoge este fin de semana una nueva Maratón de Donación de Sangre

Archivo - Donación de sangre en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial acoge este fin de semana una nueva edición del Maratón de Donación de Sangre que de forma conjunta organizan cada mes de noviembre la Diputación de Alicante y el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV). La cita se desarrollará este viernes, en horario de 16.00 a 21.00, y el sábado, de 09.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha hecho un llamamiento a "la generosidad y sensibilidad" de la ciudadanía para participar en esta jornada, en la que también se podrá donar plasma.

Así, en un comunicado, ha reiterado el "compromiso" de la institución provincial con el CTCV en su afán por "concienciar a la sociedad de la importancia que tiene este acto altruista y sencillo que permite que todos los días se siga manteniendo la actividad sanitaria, especialmente en el ámbito de las urgencias hospitalarias, la cirugía o el tratamiento de las enfermedades hematológicas".

"La donación es imprescindible en nuestra sociedad y significa muchísimo para la persona que la recibe, ya que le ofrece una nueva oportunidad para abrazar, reír y seguir viviendo", ha añadido.

"RECURSO IMPRESCINDIBLE"

Por su parte, Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del CTCV, ha subrayado la importancia de mantener la "constancia" en las donaciones, ya que "la sangre es un recurso imprescindible que no se puede fabricar".

"Gracias a la solidaridad de los alicantinos y al apoyo constante de la Diputación, logramos mantener unas reservas estables que garantizan la atención sanitaria cada día", ha apuntado.

Igualmente, ha agradecido la colaboración de la institución provincial, "que siempre está al lado de la donación de sangre, un gesto que refuerza el espíritu de comunidad y demuestra el compromiso de esta provincia con la salud y la solidaridad".

Al igual que en ediciones anteriores, la jornada contará con un amplio equipo de profesionales sanitarios compuesto por médicos, enfermeros y celadores que se encargará de que las donaciones se realicen con "fluidez, seguridad y en óptimas condiciones".

Como muestra de agradecimiento, las personas que se sumen a esta iniciativa recibirán dos entradas para visitar el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) y participarán en el sorteo de 25 entradas dobles para asistir al concierto que la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente ofrecerá el 24 de enero de 2026 en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

Los requisitos para poder participar son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Además, los voluntarios deberán acudir con su DNI, sin estar en ayunas y habiendo bebido abundantes líquidos para mantener una "adecuada" hidratación.

La Diputación de Alicante colabora desde el año 2003 con el CTCV en el desarrollo de distintas campañas de donación que se llevan a cabo en espacios como el MARQ o el Palacio Provincial.