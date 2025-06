La Diputación de Alicante aprueba con la mayoría del PP y el apoyo de Compromís y Vox el plan económico-financiero

ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de junio de la Diputación de Alicante ha aprobado con la mayoría de la corporación integrada por el PP, a la que se ha sumado el apoyo de Compromís y Vox (18), el plan económico-financiero para 2025-2026 del grupo local de la institución provincial, referido a las entidades clasificadas como integrantes del sector de administraciones públicas. Por su parte, el PSPV se ha abstenido (12).

Durante el debate de este punto en la sesión plenaria, celebrada este miércoles, la diputada socialista Verónica Giménez ha justificado la abstención de su grupo en que "no es un plan de futuro ni una medida estratégica", sino "la prueba más evidente del fracaso de la gestión económica del PP en la Diputación".

"Aprobar un plan significa que se ha incumplido la estabilidad presupuestaria y han renunciado a planificar. Han gobernado a golpe de remanentes, como si los ahorros sobrantes fueran infinitos", ha sostenido.

Asimismo, ha apuntado que la institución provincial, con este plan, "solo puede utilizar 6,4 millones de euros" mientras "ya se han anunciado 6,1 millones para la primera fase del Plan +Cerca". "¿Cómo piensan hacer una segunda fase? ¿Con titulares?", ha apostillado.

Giménez ha incidido en que, "con este plan aprobado, la Diputación queda sometida a la fiscalización directa del Ministerio de Hacienda", que tendrá que validar "cada decisión importante", por lo que ha lamentado que la institución provincial haya "perdido" su autonomía financiera. "Este plan es consecuencia de muchos años de propaganda sin gestión", ha sentenciado.

"AVALA Y PROTEGE LA ESTABILIDAD"

Por su parte, desde el equipo de gobierno del PP, la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda y Administración General, Marina Sáez, ha respondido que "quien deja sin maniobra de actuación es principalmente el Gobierno de Pedro Sánchez" porque no se han aprobado todavía los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En este sentido, ha acusado a los socialistas de ser "especialistas en tergiversar la información". Además, ha señalado que la "previsión" en la administración pública "muchas veces es lo más difícil de hacer" por "los procedimientos que hay" y "los inconvenientes y las piedras que hay que salvar en el camino, y más cuando se necesita la intervención necesaria de otras instancias como el Gobierno central".

"Están empeñados en vender que la Diputación está bloqueada y está siguiendo una realidad latente que tenemos y se le está dando la mejor solución que se puede con el visto bueno de la parte técnica", ha defendido Sáez.

Para la vicepresidenta segunda de la institución provincial, este plan económico-financiero es "necesario" y "avala y protege la estabilidad" de la Diputación para 2025-2026: "Nos tenemos que ceñir a él y en base a ese plan se realizarán las actuaciones que se puedan, siempre teniendo en cuenta las necesidades de los municipios, que las tenemos más que presentes".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Tras las declaraciones de Sáez, Giménez ha insistido en que "la realidad es que los municipios de la provincia de Alicante este año no tendrán Plan +Cerca y al final la excusa de siempre es que la culpa es del PSPV y del Gobierno de España".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha asegurado que el plan económico-financiero "es necesario" y ha anunciado su voto a favor. No obstante, considera que este documento "no tapa las vergüenzas del pasado de la Diputación" y ha vuelto a afear al PP que las diputaciones de Valencia y Castellón formen parte del Fondo de Cooperación, pero no la de Alicante, "por una cuestión política" y donde se pasó como "alternativa" al Plan +Cerca, que "ha caído, al menos, de momento".

Perles también ha pedido a la vicepresidenta segunda "que cada uno asuma sus responsabilidades" porque "el PP usó su mayoría en el Senado para votar en contra de subir el techo de gasto". "Si hubieran votado a favor, ahora este plan no sería el que es", ha espetado.

En respuesta, Sáez ha pedido que el Gobierno de España "se lo tendrá que currar más" para obtener "el visto bueno del PP a nivel nacional" y que, si esto no ocurre, es porque "algo habrá, evidentemente, que no está bien hecho".