La Diputación de Alicante beca a 20 universitarios como residentes en el Hogar Provincial

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 jóvenes universitarios se van a beneficiar este año del Programa de Becas Residenciales del Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, impulsado por la Diputación de Alicante.

El diputado de Bienestar de las Personas, José Antonio Bermejo, ha recibido este jueves al estudiantado, que contará con ayudas que incluyen alojamiento, manutención y una aportación económica para gastos de matriculación.

Bermejo ha explicado que esta iniciativa "forma parte de la importante labor socio-asistencial que desarrolla la Diputación de Alicante dentro del plan de promoción, fomento y reutilización de las instalaciones" del Hogar Provincial.

En esta convocatoria se han concedido 20 becas destinadas a aquellos que van a cursar o ya cursan estudios en la Universidad de Alicante (UA) o en la Universidad Miguel Hernández (UMH) y que bien por su lejanía o por su situación socio-familiar tienen dificultades para acceder a estudios universitarios.

Estar empadronado en un municipio de la provincia, ser menor de 28 años e iniciar o estar cursando estudios en alguno de los dos campus de la provincia son los requisitos para optar a estas ayudas. Los aspectos que se han tenido en cuenta para valorar las solicitudes son el expediente académico, la situación socio-familiar y la distancia del domicilio, principalmente, según ha explicado la institución en un comunicado.

En este curso 2025-2026, los estudiantes proceden de las localidades de Benejúzar, Benissa, Callosa de Segura, Callosa d'en Sarrià, Elche, Formentera del Segura, Orihuela, Petrer, Pilar de la Horadada, Rafal, San Fulgencio, San Isidro, Santa Pola y Torrevieja.