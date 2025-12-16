La Diputación de Alicante celebra 20 años de "esfuerzo y dedicación" del grupo de rescate del Consorcio de Bomberos - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo especial de rescate (GER) del Consorcio Provincial de Bomberos cumple 20 años y para celebrarlo la Diputación de Alicante ha organizado un acto de reconocimiento a los cerca de 80 profesionales que a lo largo de estas dos décadas han contribuido "con su esfuerzo y dedicación" al "crecimiento y consolidación de esta unidad de élite".

"Rigor, disciplina, solidaridad, compromiso y excelencia son algunos de los adjetivos que definen el trabajo de este grupo que, desde su creación en 2005, ha efectuado más de 3.700 intervenciones, de las que 1.741 han sido rescates en montaña", ha apuntado la institución provincial en un comunicado.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha agradecido al personal la "pasión, dedicación y entrega" con la que "durante todos estos años" han "servido a esta tierra". "Vuestro esfuerzo incansable y vuestro compromiso ejemplar con esta provincia han contribuido de manera extraordinaria a engrandecer el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante", ha apuntado.

El dirigente ha presidido esta jornada de homenaje, que se ha celebrado en el parque de bomberos de Sant Vicent del Raspeig, junto al diputado responsable de Emergencias en la institución provincial, Luis Rodríguez.

EVOLUCIÓN

En la actualidad, el GER está integrado por 24 profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos (el jefe del grupo, Mariano Caballero, un sargento y 22 rescatadores), así como por personal sanitario (médicos y enfermeros) y personal de vuelo de la empresa concesionaria de las aeronaves. El servicio cuenta con instalaciones propias en el parque de Sant Vicent del Raspeig y con un helicóptero de rescate.

Operativa los 365 días del año, las 24 horas del día, la unidad ha ido evolucionando "de manera constante" a lo largo de estas dos décadas, "incorporando nuevas técnicas, especialidades y recursos y consolidándose como un grupo de referencia tanto a nivel autonómico como nacional", según la Diputación.

"Habéis estado, estáis y estaréis en los momentos más frágiles de nuestra provincia. En barrancos, montañas, cuevas, acantilados y mares que no admiten errores. Y también, aunque no se vea, en el miedo de quien espera ser encontrado o en la angustia de una familia. Habéis sido técnica, preparación y rigor, pero, sobre todo, habéis sido humanidad", ha manifestado el diputado.

Entre los reconocimientos entregados este martes, está el de Cirilo Jareño Grande, impulsor de este GER, así como los otorgados a diversos representantes de los cuerpos de seguridad de la provincia "con quienes el Consorcio Provincial de Bomberos colabora diariamente en sus intervenciones", ha concluido la Diputación.