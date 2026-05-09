La Diputación de Alicante concluye la rehabilitación del Castillo de Polop tras una inversión de 900.000 euros

Rehabilitación del Castillo de Polop - GVA

ALICANTE, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha concluido las obras de rehabilitación y musealización del Castillo de Polop tras una inversión de 900.000 euros. Este proyecto ha permitido recuperar y poner en valor uno de los enclaves "más representativos" de la localidad, tanto por su significado histórico como por su relevancia cultural, turística y paisajística.

El presidente de la institución, Toni Pérez, inauguró la tarde de este viernes junto al alcalde del municipio, José Luis Susmozas, esta actuación que se ha desarrollado en distintas fases y que ha contado con una inversión de 900.000 euros, según ha precisado la corporación provincial en un comunicado.

El acto contó con la presencia de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano. "El Castillo de Polop forma parte del paisaje, de la vida, de la memoria y de la identidad de este pueblo, es parada obligatoria para todas aquellas personas que visitan la comarca de la Marina Baixa y, por extensión, la provincia de Alicante", subrayó.

Cano también puso en valor el "dinamismo económico" del municipio y afirmó que "cada inversión que mejora la imagen, la experiencia y el atractivo del destino tiene un efecto directo sobre la actividad económica y el empleo local".

La consellera remarcó que esta actuación "refleja una forma de entender el desarrollo de los municipios basada en la protección del patrimonio, el cuidado del paisaje y la conversión de los recursos culturales en oportunidades de futuro".

Asimismo, Toni Pérez reconoció el "inmenso valor patrimonial" del Castillo de Polop: "Constituye un relevante atractivo turístico y por eso lo cuidamos, lo respetamos y lo conservamos".

"El Castillo de Polop vuelve a ser parte de la vida del municipio, un espacio recuperado para sus vecinos y también para todas las personas que vengan de fuera, un lugar para pasear, para encontrarse y para disfrutar del maravilloso entorno natural que lo rodea", destacó el presidente.

Por su parte, José Luis Susmozas agradeció a la Diputación el "apoyo prestado" para la recuperación de este patrimonio. "Poner en valor uno de los castillos más relevantes de la Marina Baixa, como es el de Polop, hace que más gente pueda venir a visitarlo, lo que contribuye al desarrollo de nuestro municipio y su economía", recalcó.

La intervención de la corporación provincial en el enclave se ha realizado a través de las Áreas de Arquitectura e Infraestructuras, al respetar la autenticidad y garantizar la lectura histórica de sus valores.

Entre los trabajos acometidos en las diferentes fases se incluyen la consolidación y recuperación de la torre, el entorno del cementerio o las murallas, así como la realización de excavaciones arqueológicas que han permitido saber cómo se organizaba este espacio.

"FUENTE DE INSPIRACIÓN"

Datado de la época Almohade (siglos XII-XIII), el Castillo de Polop de la Marina quedó incorporado a la Corona de Aragón por el Tratado de Almizra en 1244, hito histórico que marcaría el devenir del municipio. Durante el siglo XIX se transformó en camposanto, conocido como Cementeri Vell, y se convirtió en "fuente de inspiración" del escrito Huerto de Cruces incluido en el último libro de Gabriel Miró, 'Años y leguas' (1928).

Precisamente, uno de los cipreses replantados en los jardines del Palacio Provincial procede de ese paraje como homenaje al escritor alicantino.