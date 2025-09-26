La Diputación de Alicante defiende en Madrid el trasvase Tajo-Segura: "Es un asunto de Estado" - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico en la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha asistido este viernes en Madrid a una jornada técnica sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura organizada por la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante (UA) y la institución provincial para "llevar la defensa del trasvase hasta la capital de España porque es un asunto de Estado".

La representante alicantina ha destacado que el objetivo de este encuentro es "dar a conocer a nivel nacional los devastadores efectos que los recortes hídricos promovidos por el Gobierno central tendrán no solo en el sureste español, sino en el conjunto del país", según ha informado la Diputación en un comunicado.

De este modo, Serna ha asegurado que "el trasvase Tajo-Segura es un asunto de Estado, una infraestructura de interés general, por lo que cualquier cambio o medida que le afecte tendrá repercusiones para todo el territorio".

Además, ha alertado de que "los recortes derivados del aumento de los caudales ecológicos previsto para 2027 y la modificación de las reglas de explotación reducirán en más de cien hectómetros cúbicos el trasvase".

Con esta situación, ha continuado, "se merma la producción, el empleo y la economía de la provincia de Alicante y de España, ya que no hay que olvidar que es la quinta provincia en aportación al producto interior bruto (PIB) nacional".

Asimismo, ha insistido en "las consecuencias medioambientales de recortar las transferencias hídricas", ya que "se ha estimado que el recorte del Tajo-Segura afectará a más de un millón de árboles", lo que "provocará que el desierto entre en España por la provincia de Alicante".

PONENCIAS

La jornada, celebrada en el Instituto de la Ingeniería de España, ha contado con expertos como el exdirector de Planificación del Plan Hidrológico del Tajo, Francisco Flores; el director del Instituto del Agua de la UA, Andrés Molina; el director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, y el profesor en la Universidad de Alcalá (UAH) Alberto del Villar.

Estos profesionales han analizado a través de diferentes ponencias cuestiones como la nueva planificación hidrológica del Tajo, los caudales ecológicos y sus efectos o el cambio de las reglas de explotación.

En este sentido, Serna ha incidido en que "es importante llevar al debate nacional una cuestión tan trascendental como es el trasvase Tajo-Segura para que todos los ciudadanos sepan lo que se están jugando". Además, ha reclamado "diálogo y consenso" de todas las partes implicadas.