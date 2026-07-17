La Diputación de Alicante destaca que un proyecto de Suma ofrece servicios más "eficientes" y "transparentes"

Visita oficial del jurado de los European Public Sector Awards (EPSA) para la fase de validación presencial del proyecto 'Suma CivicData Engine' - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Suma Gestión Tributaria, entidad de la Diputación de Alicante, ha recibido en su sede central la visita oficial del jurado de los European Public Sector Awards (EPSA) para la fase de validación presencial del proyecto 'Suma CivicData Engine', una iniciativa con la que los 141 municipios de la provincia dispondrán de herramientas tecnológicas "avanzadas" para afrontar con "mayores garantías" los "nuevos retos de gestión" y ofrecer servicios "más eficientes, transparentes y centrados en la ciudadanía".

Así lo ha manifestado la vicepresidenta de Suma y diputada de Administración General, Marina Sáez, al tiempo que ha señalado que el proyecto del ente tributario de la Diputación ha permitido crear "una infraestructura pública de gestión inteligente del dato que facilita la interoperabilidad entre administraciones y ofrece información fiable para la toma de decisiones".

En este contexto, los premios EPSA reconocen "la innovación en las administraciones públicas", considerados "los más importantes de Europa en su sector", según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

De esta forma, el proyecto 'Suma CivicData Engine', tras superar la evaluación documental y la defensa realizada ante el comité internacional de expertos, ha sido seleccionado entre "las mejores iniciativas europeas de su categoría".

Asimismo, Sáez ha subrayado que, más allá del desarrollo tecnológico, la iniciativa representa "un nuevo modelo de colaboración institucional que convierte los datos en un instrumento para mejorar la equidad, optimizar la gestión pública y favorecer una toma de decisiones basada en evidencias".

Por su parte, el director de Suma, José Antonio Belso, encargado de dar la bienvenida al equipo evaluador internacional, ha destacado el valor que supone para la organización haber alcanzado esta fase del proceso.

"Esta visita representa un importante reconocimiento al trabajo realizado por todo el equipo de Suma y por los ayuntamientos que han colaborado en el desarrollo del proyecto", ha remarcado el responsable del ente.

Además, ha sostenido que la aspiración del organismo ha sido "siempre" poner "la innovación al servicio de las personas" y ofrecer a las localidades alicantinas "herramientas que les permitan prestar servicios públicos más eficaces, transparentes y equitativos".

JORNADA

De otro lado, a lo largo de la jornada, el jurado ha desarrollado un programa de trabajo destinado a comprobar sobre el terreno "la implantación real de la iniciativa, su impacto y los resultados obtenidos". Para ello, el equipo responsable de la propuesta ha presentado el funcionamiento del modelo desarrollado y ha respondido a las cuestiones planteadas por los evaluadores.

El programa ha comprendido, igualmente, entrevistas con la vicepresidenta de Suma Gestión Tributaria, así como con técnicos de distintos ayuntamientos de la provincia de Alicante que participan en el proyecto.

Estos encuentros buscan que el jurado conozca "la experiencia de las administraciones locales usuarias de la solución", contraste "los beneficios obtenidos" y verifique "la capacidad del modelo para mejorar la gestión municipal y la prestación de servicios públicos".

Tras esta visita, el comité internacional elaborará el informe definitivo que servirá de base para la selección de los proyectos finalistas. La clasificación final de los premios se decidirá durante la ceremonia oficial de los EPSA, que se celebrará en septiembre.

Finalmente, Belso ha incidido en que, con esta candidatura, "Suma Gestión Tributaria consolida su posición como una administración pública de referencia en innovación, transformación digital y cooperación entre administraciones, situando a la provincia de Alicante en el mapa europeo de las mejores prácticas del sector público".