La Diputación de Alicante destina un millón de euros a actividades para la juventud y prevenir adicciones

Archivo - La diputada provincial de Bienestar Social e Igualdad, Loreto Serrano, en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante prevé distribuir un millón de euros, a través de cuatro líneas de ayudas, entre municipios y entidades sin ánimo de lucro de la provincia para promover actividades en materia de juventud, igual y prevención de conductas adictivas.

En un comunicado, la diputada de Bienestar Social e Igualdad, Loreto Serrano, ha destacado que "mejorar la formación de los jóvenes, promover la puesta en marcha de proyectos, fomentar hábitos de vida saludable en ámbitos como la alimentación, la sexualidad o el deporte u ofrecer alternativas que estimulen un ocio proactivo e imaginativo son algunos de los objetivos que persiguen esta línea de ayudas".

Por un lado, la institución ha resuelto la convocatoria dirigida a entidades sin fin de lucro para fomentar actividades en materia de juventud, conductas adictivas e igualdad que repartirá 450.000 euros entre 166 asociaciones y entidades. Estas subvenciones están destinadas a la organización de campamentos, jornadas informativas o de formación, eventos culturales o convivencias, entre otras opciones.

Además, se han resuelto otras tres líneas de ayudas dirigidas a ayuntamientos y entidades locales menores para apoyar distintas iniciativas juveniles. De esta forma, se distribuirán 275.000 euros entre 131 municipios para programas y actividades como convivencias, festivales, excursiones, cursos de teatro, jornadas lúdicas o talleres.

Por último, los consistorios de la provincia también recibirán, por una parte, 137.000 euros que se repartirán entre 59 localidades para la elaboración y evaluación de planes de igualdad de género y, por otro, cerca de 100.000 euros distribuidos entre 98 ayuntamientos y entidades locales menores para realizar actividades con las que prevenir conductas adictivas.