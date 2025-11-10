La Diputación de Alicante edita seis guías para "facilitar la adaptación" de residentes internacionales

El diputado de Residentes Internacionales, Juan de Dios Navarro (i), junto al director del Observatorio Provincial de la Inmigración, Alfonso Ortega (d) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

El diputado de Residentes Internacionales, Juan de Dios Navarro, ha presentado este lunes una colección de seis guías, editadas junto al Observatorio Provincial de la Inmigración de la Diputación de Alicante, que están enfocadas en "facilitar la adaptación" del colectivo de extranjeros afincados en la provincia.

Navarro se ha referido a la "relevancia" de esta nueva herramienta: "Los residentes internacionales suponen un importante porcentaje de la población total de nuestra provincia y hay que tener en cuenta la dificultad que implica adaptarse a su nuevo entorno, a conocer sus derechos y obligaciones y a cumplir con los requisitos exigibles para su permanencia en municipios de la provincia".

La Diputación de Alicante ha explicado, a través de un comunicado, que "la colección está integrada por seis guías, elaboras por diferentes profesionales, procedentes de distintas universidades, con el fin de ofrecer herramientas prácticas al personal técnico de los ayuntamientos de la provincia y demás profesionales que, desde diferentes ámbitos, trabajan con este colectivo, así como a aquellos estudiantes que encaminan sus carreras profesionales dentro del ámbito de la inmigración y la extranjería".

Como ha recordado el director del Observatorio Provincial de la Inmigración, Alfonso Ortega, "desde los años 80, España se ha convertido en un estado receptor de inmigrantes con un efecto directo en todos y cada uno de los sectores de la vida socioeconómica, hasta el punto de que, actualmente, el número de extranjeros supera los 5,5 millones".

En este contexto, y según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por la diputación, la provincia de Alicante "destaca como la tercera en población extranjera" porque "del total de 1.993.289 habitantes, 464.601 son extranjeros, lo que representa un 23,31 por ciento de la población".

TÍTULOS

La colección se divide en seis publicaciones, que se pueden solicitar a través del correo electrónico ciudadanosextranjeros@diputacionalicante.es y que en un futuro "se irán ampliando para abarcar un mayor abanico de materias".

En concreto, son 'El acceso a la nacionalidad española, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, la asistencia jurídica y los derechos políticos', de Alfonso Ortega; 'Los derechos políticos: derecho de reunión y manifestación, de asociación, derecho a la huelga y libertad de sindicación. El derecho de sufragio', de Antonio López Álvarez; 'El derecho a la educación de personas extranjeras', de Ángela Castellanos; 'El derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros en España', de Lerdys Heredia; 'El derecho a la asistencia jurídica gratuita para la población extranjera en España', de Alfonso Ortega, y, finalmente, 'Vivienda e inmigración en España', de Gisela Giner.