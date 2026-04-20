La Diputación de Alicante entrega los premios a los proyectos ganadores del concurso del Palacio de Congresos de Elche

La Diputación entrega los premios a los proyectos ganadores del concurso del Palacio de Congresos de Elche - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha acogido este lunes la entrega de premios a los ganadores del concurso internacional de anteproyectos para la construcción del Palacio de Congresos de Elche, que ganó el estudio de arquitectura García Rodríguez Alcoba SLP con su diseño 'Trencadís'.

El salón de plenos del Palacio Provincial ha sido escenario de este acto, que ha presidido el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, y en el que también han participado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, además de la diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, la vicepresidenta Ana Serna y otros diputados como Juan de Dios Navarro y Loreto Serrano. Igualmente, han acudido ediles del equipo de gobierno ilicitano, así como miembros del jurado y representantes de los estudios de arquitectura premiados.

"Hoy premiamos un proyecto que es la base de un importantísimo equipamiento que va a servir para poner en valor a todos los municipios de la provincia y, en particular, a engrandecer todavía más si cabe a la ciudad de Elche", ha apuntado Sellés.

Por su parte, Ruz ha trasladado sus felicitaciones por los trabajos presentados al concurso y a sus autores, "que han entendido muy bien lo que Elche necesita" y "atendiendo a sus señas de identidad y a su idiosincrasia".

"Necesitamos este espacio, que es imprescindible para nuestra ciudad, para dar más gloria a Elche y a la provincia de Alicante", ha manifestado Ruz, quien ha destacado el "peso poblacional y económico" de la ciudad de Elche en el conjunto de la Comunitat Valenciana, detalla la Diputación en un comunicado.

GALARDONES

El diseño ganador del certamen, firmado por los arquitectos Javier y Carlos Rodríguez Alcoba y escogido deentre 104 propuestas, se ha alzado con un premio de 108.900 euros y se encargará de la redacción del proyecto de ejecución y dirección de obra por importe de 5,3 millones de euros.

'Trencadís', según reconoció el jurado en su deliberación, destaca por su "posición estratégica elevada sobre la calle, proporcionando visuales amplias y directas sobre el Palmeral y generando una relación urbana más abierta y transversal".

En este sentido, sus autores han indicado, tras recoger el galardón, que "el Palmeral de Elche es el gran protagonista de esta actuación". "Hemos buscado que la propuesta se integrase y dialogase perfectamente con el lugar".

Asimismo, 'Porxà', de Pablo Sequero Barrero, y 'Julio', de Sastrevielba SLP, son los proyectos que se alzaron con el segundo y tercer premio, respectivamente, dotados con 72.600 y 48.400 euros. Los dos accésits, de 18.150 euros cada uno, fueron para los diseños 'Daraxa' y 'Bustan Al'Nakhil', mientas que el jurado concedió, además, dos menciones honoríficas a las propuestas 'Ferriol' y 'Mirador del Palmeral'.

Los bocetos y planos de los trabajos ganadores se han expuesto este lunes por la mañana en los jardines de la Diputación de Alicante y viajarán posteriormente a Elche para su exhibición, detalla la institución provincial.

PRÓXIMA FIRMA DE CONVENIO

Está previsto que la Diputación y el Ayuntamiento de Elche firmen próximamente un convenio para establecer la colaboración económica y de gestión de esta infraestructura, al tiempo que ya se han iniciado los contactos con el estudio de arquitectura ganador del concurso para "avanzar en la redacción" del proyecto básico y de ejecución.

El Palacio de Congresos de Elche se ubicará en una parcela ubicada junto a la Estación de Autobuses de Elche y frente a la Universidad Miguel Hernández (UMH) y su coste estimado es de 50 millones de euros.

El futuro complejo, que tendrá capacidad para más de 3.000 personas y una superficie de 13.000 metros cuadrados, compatibilizará la celebración de eventos congresuales con usos musicales, según la Diputación.

La actuación, que incluye la urbanización del entorno y calles adyacentes, contará, entre otras dependencias, con una sala principal de 2.000 metros cuadrados y 1.200 butacas, así como con otras cinco salas auxiliares que albergarán de 150 a 450 asientos.

Despachos, cafetería, sala de prensa, oficinas, almacenes y una "gran" área de exposición o 'foyer' de 2.000 metros cuadrados integran también el centro de congresos ilicitano. Asimismo, se habilitará un aparcamiento de tres plantas y 14.000 metros cuadrados para 420 plazas.