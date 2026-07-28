La Diputación de Alicante exhibe la mirada contemporánea de Borja Ibáñez Viño con una selección de 26 obras - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial acoge desde este martes una selección de 26 obras del artista Borja Ibáñez Viño en 'Inteligencia hipervisual'. La muestra, inaugurada por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, podrá visitarse hasta el próximo 6 de septiembre, ha detallado la Diputación de Alicante en un comunicado.

"La Diputación de Alicante reafirma un compromiso inquebrantable: el de mantener dinámica, atractiva y accesible la oferta artística de primer nivel durante la época estival, abriendo nuestras puertas tanto a los ciudadanos de nuestra provincia como a quienes nos eligen como destino vacacional", ha manifestado Navarro, quien ha destacado la calidad de esta propuesta.

Por su parte, Ibáñez Viño ha explicado que 'Inteligencia hipervisual' es "una invitación formal a redescubrir lo cotidiano". El autor toma lo doméstico, lo familiar y los instantes del día a día "para transformarlos, a través de una mirada profundamente subjetiva, en un territorio de reflexión sobre la búsqueda de la propia identidad". Se trata de "una pintura que vincula de manera directa la vida y el arte", ha apuntado la institución provincial.

La propuesta consta de 26 obras, caracterizadas por el uso de técnica óleo sobre chapa y madera. Como él mismo ha apuntado, "las composiciones, construidas mediante manchas de color limpias y bien delimitadas, prescinden deliberadamente de las transiciones tonales clásicas para beber directamente de las fuentes de la fotografía y la ilustración contemporánea", ofreciendo "una lectura visual fresca, directa y espontánea".

La muestra 'Inteligencia hipervisual' se puede visitar en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de lunes a sábado, excepto festivos, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

TRAYECTORIA

Nacido en València, pero afincado en Elche, licenciado en Bellas Artes, diseñador y actualmente doctorando en Comunicación, Ibáñez Viño compagina su oficio gráfico con la investigación sobre mediación cultural y canales digitales.

"El sólido bagaje técnico del artista y la frescura de su factura plástica le han hecho merecedor de prestigiosos galardones y exposiciones en circuitos de España, Italia o Francia", han remarcado desde la Diputación.