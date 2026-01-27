La Diputación de Alicante hace un balance positivo de Fitur 2026: "Se han cumplido los objetivos fijados"

Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha señalado que "se han cumplido los objetivos fijados" con la participación de la institución provincial la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Así, ha resaltado que ha habido "una completa agenda de reuniones, encuentros, presentaciones y actividades" en las que se ha puesto de manifiesto "la alianza de todos los municipios, asociaciones y entidades en la promoción" del destino alicantino.

De este modo lo ha manifestado este martes el dirigente provincial, quien ha presidido el Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo, donde ha dado a conocer el balance de la participación de Costa Blanca en Fitur, así como las cifras globales de acciones y retorno económico del plan operativo del ente durante 2025.

La Diputación asistió la pasada semana a "la mayor feria internacional del sector turístico", donde desplegó una campaña de promoción y difusión de toda la oferta de la provincia, según ha subrayado la institución provincial en un comunicado.

Con más de 255.000 asistentes, de los que 155.000 fueron profesionales, 9.500 empresas de 161 países y 101 representaciones oficiales, Fitur se ha posicionado como "uno de los principales encuentros globales para los profesionales del turismo y la internacionalización de destinos", de acuerdo con la Diputación.

La Costa Blanca se presentó como "un destino líder en diversidad, innovación, sostenibilidad, accesibilidad y excelencia", con el objetivo de "consolidar su marca, cerrar acuerdos con actores clave e incrementar la comercialización de viajes", ha recalcado.

Durante las jornadas profesionales en Ifema se llevaron a cabo 72 presentaciones y 20 'showcookings', se celebraron 53 encuentros 'B2B' y se desarrollaron actividades experienciales y culturales durante el fin de semana, con cerca de una veintena de municipios presenciales con técnicos turísticos en mostradores.

Por otra parte, el cubo tecnológico instalado en la plaza del Callao de Madrid contó con la participación de una treintena de localidades que celebraron más de 34 presentaciones, 13 festividades provinciales, 50 horas de proyección, once campañas y productos turísticos, nueve agendas culturales y cinco acciones gastronómicas.

Este espacio 2.0 alcanzó a "cerca de un millón de usuarios, con más de 2,6 millones de impactos totales acumulados", según la Diputación. Para redes sociales se editaron más de 150 publicaciones, que tuvieron "un alcance de 312.000 impactos" y "más de 468 nuevos seguidores".

El presidente, acompañado por el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha mostrado su "satisfacción" por los "excelentes resultados" obtenidos en una edición en la que se presentaban "diversas novedades".

En este sentido, Pérez ha apuntado que "los municipios y su variada oferta han sido los verdaderos protagonistas de la acción promocional", tanto en el pabellón 7 de Ifema, donde se encontraba el estand, dentro de la zona de Comunitat Valenciana, como en pabellones anexos como Fitur Screen, Fitur Sports, Fitur LGTB+ y Fitur Lingua o en Callao, donde se instaló el espacio tecnológico Costa Blanca.

ACTUACIONES DEL PATRONATO DE TURISMO EN 2025

En otro orden de cosas, en la reunión se ha concretado que el Patronato Provincial de Turismo llevó a cabo en 2025 104 acciones dentro de su Plan Operativo de Promoción, entre las que la Diputación ha resaltado la participación en 27 ferias, diez 'workshops', 21 'fam trips', 14 'press trips', ocho campañas, seis 'street marketing', seis presentaciones y cuatro 'roadshows'.

Según la institución provincial, la estrategia común, que ha abarcado 21 productos turísticos y 23 mercados internacionales, ha sido "posicionar el destino en el mapa mundial y reforzar la marca Costa Blanca Alicante-Spain".

En relación con el programa de acción de la pasada anualidad, la Diputación ha asegurado que ha estado marcado por "la difusión en ferias, la diversificación de productos enfocados en la gastronomía, la cultura, el deporte, el turismo idiomático, la sostenibilidad, la naturaleza, el bienestar o la salud, sin olvidar las propuestas de sol y playa".

De otro lado, el Plan Operativo Costa Blanca tuvo presencia en mercados de Europa, América y Asia, con actuaciones en España, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, China, Italia, Francia, Países Bajos, Polonia, República Checa, Austria, Grecia y países nórdicos, lo que refleja "el alcance internacional de la estrategia promocional".

Durante su intervención, el presidente de la Diputación también ha destacado que el Patronato Provincial de Turismo ha impulsado durante 2025 iniciativas que han permitido "innovar y diversificar la oferta, tanto para los destinos de interior como para las costas".

"Apostar por nuevos mercados y segmentos como Asia y Norteamérica, ampliar la estrategia de promoción para captar a viajeros con perfiles y expectativas diferentes y reforzar la capacidad de ofrecer experiencias únicas que conecten con las preferencias de este público ha sido la hoja de ruta", ha detallado Pérez.

SUBVENCIONES

De otro lado, Mancebo ha aseverado que las subvenciones por convocatoria estuvieron dirigidas a "entidades sin ánimo de lucro", con enfoque en "promoción, visibilidad y dinamización turística", bajo un modelo de colaboración público-privada, con dos líneas de actuación y un total de 112 entidades beneficiarias, así como 700.000 euros de aportación.

Finalmente, el director del organismo turístico de la institución provincial ha remarcado que el plan operativo concluye con "un elevado nivel de ejecución y cumplimiento", lo que consolida "una estrategia integral de promoción turística para la Costa Blanca durante el ejercicio 2025".