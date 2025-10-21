La Diputación de Alicante organiza una jornada de voluntariado este sábado en Pilar de la Horadada

La Diputación organiza una jornada de voluntariado este sábado en Pilar de la Horadada - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha organizado este sábado una jornada de voluntariado en el municipio de Pilar de la Horadada para "poner en valor y acercar a la ciudadanía el trabajo que realizan" asociaciones y ONG de la provincia.

Entidades sociales, culturales, deportivas, medioambientales, juveniles o familiares participarán en esta propuesta a través de distintos estands informativos, desde los que se dará a conocer al público asistente su labor, servicios y programas, según ha explicado la institución provincial en un comunicado.

La jornada, abierta a toda la ciudadanía, se desarrollará entre las 10.30 y las 14.30 horas en la plaza de Campoamor de Pilar de la Horadada y contará, además, con actuaciones musicales y actividades para los más pequeños como talleres, hinchables, exhibiciones y juegos.

Según la Diputación, la provincia de Alicante cuenta en la actualidad "con una gran red de organizaciones sociales consolidada y muy extensa que trabaja de forma continua para apoyar, ayudar y mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables".

La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, ha señalado que el objetivo de esta propuesta es "difundir la extraordinaria actividad asociativa que existe" en la provincia, así como "sensibilizar a la sociedad y promover el voluntariado mediante la creación de un espacio abierto, de recreo y ocio, que favorezca el acercamiento y el intercambio de experiencias".

"La mayor parte de estas entidades están integradas por voluntarios que trabajan de forma altruista, personas comprometidas y solidarias que buscan conseguir una sociedad mucho más justa", ha concluido.