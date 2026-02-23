La Diputación de Alicante prepara un encuentro sobre los Servicios de Asistencia a Municipios de la Comunitat Valenciana

La Diputación de Alicante impulsa el primer encuentro sobre los Servicios de Asistencia a Municipios de las tres instituciones provinciales de la Comunitat Valenciana - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante celebra este viernes el primer encuentro sobre los Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) de las tres instituciones provinciales de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de poner en común el trabajo que realizan y detectar "las fortalezas y debilidades en la prestación de este servicio" para continuar con la mejora.

El encuentro se desarrollará a través de cuatro mesas de trabajo técnicas y cada una abordará una materia: asistencia jurídica y secretaría-intervención, asistencia técnica en materia urbanística y otras temáticas como la medioambiental, asistencia económica y jefatura con visión integral de los SAM, según ha indicado la administración provincial en un comunicado.

La vicepresidenta segunda, Marina Sáez, y el director del área, Antonio Verdú, han presentado este lunes los detalles de la jornada en la que participarán representantes de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y en la que está previsto que se firme un protocolo de colaboración entre las tres administraciones para "dar continuidad a este encuentro y avanzar en la mejora del servicio".

Sáez ha señalado que el encuentro va permitir poner en valor la "importancia" de los SAM, en especial para los ayuntamientos "de menos capacidad económica y de gestión", lo que contribuirá a "luchar contra el despoblamiento".

Asimismo, ha resaltado que a través de estos servicios se ejerce "la más genuina y principal competencia de las diputaciones", la de "la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios".

Por su parte, Verdú ha indicado que pondrán en común el modelo que tienen las tres administraciones "los retos a los que se enfrentan", así como "la necesidad de que los SAM penetren de forma transversal en todas las áreas de gestión que se organicen en las diputaciones".

PRESTACIÓN "INTEGRAL"

De otro lado, la Diputación de Alicante ha explicado que ofrece una prestación integral a los 22 ayuntamientos de menos de 500 habitantes de la provincia que carecen de la figura de secretario-interventor, además de otras asistencias como la económica-financiera a poblaciones mayores.

En este sentido, Verdú ha apuntado que la administración provincial ejerce un papel "fundamental" para que no exista "el despoblamiento institucional", con el fin de garantizar "la pervivencia de los ayuntamientos".

En la misma línea, Sáez ha remarcado que "frente a aquellos que políticamente cuestionan la existencia de las diputaciones, este tipo de servicios pone de manifiesto su esencia y su gran importancia".