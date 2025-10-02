La Diputación de Alicante presenta un proyecto para "modernizar" la gestión del padrón municipal de los ayuntamientos - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha presentado un proyecto con el que pretende "liderar" la "transformación digital y modernización" de los sistemas de gestión del padrón municipal de los ayuntamientos de la provincia.

El diputado de Innovación y Gestión Documental, David Aracil, ha dado a conocer este jueves a los consistorios "todos los detalles de este innovador proyecto, enfocado a conseguir una administración más cercana, fiable y eficaz".

"Hace 25 años fuimos pioneros en la implantación de un sistema que ahora ha quedado desfasado. Por ello, vamos a desarrollar este nuevo modelo que nos permitirá dar un importante salto cualitativo y cuantitativo, situándonos una vez más a la vanguardia en la gestión del padrón", ha señalado el diputado.

El proyecto, que está financiado con 1,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, arranca este jueves con su presentación y está previsto que se desarrolle durante los próximos seis meses, según ha explicado la Diputación en un comunicado.

"El objetivo de esta iniciativa es que nuestros ayuntamientos cuenten con un padrón más fiable, actualizado, moderno y eficaz que facilite la gestión de la información y ofrezca un mejor servicio a los ciudadanos", ha manifestado Aracil, quien ha concretado que la propuesta prevé, asimismo, el intercambio de datos "en tiempo real" con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Diputación ha explicado que "impulsa" este proceso, "que cumple con el marco normativo estatal en este ámbito y que se desarrollará de forma conjunta con los ayuntamientos, ya que serán ellos los que se encargarán de revisar y completar la información de las viviendas y de identificar los domicilios especiales, entre otros asuntos".

En este sentido, el diputado ha explicado que "la institución provincial les ayudará en todo el proceso y les facilitará las herramientas que necesiten para que la tarea sea lo más fácil posible de realizar".