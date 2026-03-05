La Diputación de Alicante subraya que el mercado alemán es "prioritario" para el turismo de la Costa Blanca

El Patronato de Turismo Costa Blanca participa en la Feria ITB de Berlín - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha señalado que "el mercado alemán es prioritario para los intereses turísticos de la Costa Blanca por su estabilidad económica y por tratarse de uno de los países europeos con mayor propensión al viaje".

Así lo ha manifestado el dirigente provincial, en el marco de la participación del Patronato Costa Blanca durante estos días en la Feria ITB de Berlín y tras desarrollar de forma previa una "intensa agenda profesional" con reuniones y encuentros de trabajo con medios del ámbito DACH, que conforman Alemania, Austria y Suiza.

"Aunque es un mercado maduro y consolidado, evoluciona hacia la búsqueda de nuevos productos y experiencias, manteniendo el turismo familiar como segmento clave, ámbito en el que nuestro territorio responde con una oferta cultural, de ocio, gastronómica y climática altamente competitiva", ha añadido el responsable institucional.

El "refuerzo" de la Costa Blanca en Alemania coincide con "un aumento significativo de la conectividad aérea entre ambos destinos para la temporada de verano 2026", es decir, de abril a octubre, y que incluye tres nuevas rutas, con Hanover, Friedrichshafen y Saarbrücken, ha detallado la Diputación en un comunicado.

Así, el Patronato Costa Blanca participa esta semana en la Feria ITB Berlín con un mostrador propio dentro del estand de la Comunitat Valenciana, en el que tienen "especial protagonismo" el producto vacacional y el segmento LGTBI+. De forma específica, han acudido también los municipios de Calp, Alicante, Benidorm y Elche.

"Nuestra presencia se enmarca en una estrategia claramente orientada al negocio profesional, puesto que este certamen está considerado como la mayor feria turística del mundo y constituye una cita obligada para nuestra provincia", ha detallado el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo.

En este sentido, la agenda de trabajo incluye reuniones con operadores "estratégicos" como Alltours, Corendon, Coral Travel Group y Reisen Aktuell, así como con la asociación ETOA, plataformas globales como TBO.com, DMCs como Rocket DMC e iTravex, "especialistas" en turismo activo como Vikinger Reisen y empresas vinculadas al 'marketing' digital y la tecnología turística como Social Trinity y SmartGuide.

La presencia institucional se completa, además, con la participación en otras acciones paralelas como la tradicional Mesa de Turismo y la entrega de los Spain Tourism Awards 2025, ambas impulsadas por la Oficina Española de Turismo en Berlín.

"Nuestro objetivo es consolidar relaciones, establecer nuevos canales de comercialización y detectar oportunidades de crecimiento en producto sénior, turismo activo, familiar y experiencias diferenciadas", ha remarcado Mancebo.

En su última edición, la ITB de Berlín congregó a más de 100.000 visitantes profesionales procedentes de 190 países, con alrededor de 3.200 periodistas acreditados y 300 blogueros especializados de todo el mundo.

Asimismo, contó con la presencia de cerca de 80 ministros y secretarios de Estado, así como 72 embajadores. Por ello, la Diputación considera que este evento se ha consolidado como "el principal foro internacional para los negocios, la innovación y el 'networking' turístico".

REUNIONES DE TRABAJO

Como antesala de la feria, el Patronato Costa Blanca ha participado en el International Media Marketplace (IMM), un 'workshop' organizado por la propia ITB y TravMedia, al que ha acudido junto a Visit Benidorm.

En este encuentro, el organismo autónomo de la Diputación de Alicante ha mantenido 18 reuniones de trabajo con medios del ámbito DACH, que integran Alemania, Austria y Suiza, para reforzar relaciones con "cabeceras" como 'Die Presse', 'Vorarlberger Nachrichten', 'Bayerische Staatszeitung', 'Top Magazin' o 'SuperIllu', entre otras publicaciones especializadas en turismo y estilo de vida.

Fruto de estos encuentros, el patronato ha avanzado que trabaja "ya" en la organización de un Press Trip DACH en la Costa Blanca para 2027, orientado a "generar contenido especializado y fortalecer el posicionamiento experiencial del destino en el mercado centroeuropeo".

NUEVAS RUTAS AÉREAS

Según la Diputación, "esta estrategia promocional se ve respaldada por una programación aérea especialmente sólida" entre Alemania y el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández para la temporada de verano 2026, con nuevas rutas que conectan con Hanover, Friedrichshafen y Saarbrücken.

"Estas conexiones refuerzan la presencia en regiones estratégicas del norte, sur y suroeste de Alemania, ampliando el acceso desde mercados secundarios con elevado potencial emisor", ha destacado Mancebo.

Además, la Costa Blanca mantendrá este verano las conexiones directas con Colonia, Düsseldorf, Stuttgart, Berlín, Bremen, Karlsruhe, Memmingen, Múnich, Münster, Núremberg, Hamburgo, Frankfurt y Paderborn.

En conjunto, durante la temporada estival, más de una veintena de aeropuertos alemanes estarán conectados con la provincia. Este hecho, según la Diputación, refuerza "la accesibilidad desde distintas regiones del país centroeuropeo" y consolida a la terminal alicantina "como uno de los principales puntos de entrada del turismo alemán en el arco mediterráneo".

Al respecto, Pérez ha matizado que esta "combinación de estrategia promocional, agenda comercial estructurada y refuerzo de conectividad" responde a "una planificación basada en datos y coordinación público-privada, orientada a garantizar la estabilidad en los flujos turísticos, la diversificación de segmentos y la mejora de la competitividad del destino".

"La Costa Blanca consolida así una hoja de ruta que integra visión institucional, análisis técnico y cooperación con el sector para asegurar crecimiento sostenible y posicionamiento internacional a medio y largo plazo", ha concretado el presidente.

DATOS

La Diputación ha resaltado que en 2025 Alemania emitió más de 12 millones de turistas hacia España, lo que supone el 12,4 por ciento del total internacional, con un gasto superior a los 15.800 millones de euros y más de 40,6 millones de pernoctaciones hoteleras.

"Estos datos consolidan al mercado germano como uno de los pilares del turismo internacional y refuerzan la estrategia de la provincia para mantener y ampliar su cuota en un emisor de alta fidelidad y capacidad de gasto", ha concluido Pérez.