La Diputación de Castellón activa de forma preventiva el dispositivo especial por la previsión de nevadas

La Diputación activa de forma preventiva el dispositivo especial por la previsión de nevadas - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón ha activado de forma preventiva el dispositivo especial para actuar de "manera inmediata y eficaz" ante la bajada de temperaturas y la previsión de nevadas en la provincia, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, junto al diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicente, se ha desplazado este sábado a Morella (Castellón) para asistir a la reunión de coordinación de todo el dispositivo preparado ante la llegada de la borrasca Francis que, junto a la irrupción de una masa de aire polar, prevé un desplome térmico brusco, lluvias persistentes y la posibilidad de nevadas en cotas bajas.

Durante la reunión celebrada en el Parque de Bomberos de Els Ports se ha concretado todo el dispositivo que tiene activado el Consorcio Provincial de Bomberos para atender cualquier incidencia derivada de las bajas temperaturas, garantizar la seguridad de la ciudadanía y facilitar la movilidad en todo el territorio provincial.

"Ante el temporal de frío y nieve previsto, tenemos dispuestos todos los recursos materiales y humanos necesarios para estar preparados y dar una respuesta rápida ante cualquier incidencia", ha subrayado la dirigente provincial.

Así, por lo que hace al dispositivo del departamento de bomberos de la Diputación de Castellón para la campaña de nevadas 2025-2026, el plan cuenta con 20 máquinas quitanieve, diez vehículos salero, 30 vehículos auxiliares y 300 toneladas de sal.

En cuanto a recursos humanos, el dispositivo suma un total de 210 efectivos humanos diarios, de los parques de bomberos de Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe; miembros de la URM (Unidad de Rescate de Montaña), que disponen de moto de nieve de rescate y un ATV (All Terrain Vehícle) dotado de orugas para intervención en rescate en nieve.

También forman parte del dispositivo los parques de bomberos voluntarios de Morella, Benassal, Lucena del Cid, Atzeneta y Onda; los 15 parques rurales de emergencia con sus respectivas unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. La UML (Unidad de Maquinaria Pesada y Logística) del Consorcio de Bomberos con 5 palas cargadoras, una fresadora y una pala mini polivalente.

También se incorporan al dispositivo las cuatro brigadas BRAF del Consorcio de Bomberos para prestar apoyo en actuaciones concretas en los cascos urbanos de municipios, masías etc. Efectivos de la unidad de Protección Civil de la Diputación de Castellón, integrados en el Consorcio Provincial de Bomberos, completan el dispositivo de emergencia.

En la reunión también ha estado presentado el Servicio de Carreteras de la Diputación de Castellón. Al respecto, el servicio dispone de cuatro equipos de vialidad invernal a disposición de las necesidades que surjan; un equipo con retro excavadora y camión 4x4 con quitanieves y salero; tres equipos con Pick Up 4x4 con quitanieves y salero, además de toda la maquinaria necesaria a través de la empresa de mantenimiento.

"Tenemos todo el dispositivo preparado, tanto en efectivos humanos como en medios materiales para actuar de manera ágil en caso de que las carreteras provinciales vean afectada su operatividad. Nuestro objetivo prioritario es garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y que puedan desplazarse con todas las garantías", ha incidido Marta Barrachina.

La presidenta de la Diputación también ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y ha destacado que "en episodios como el previsto hay que, reducir al máximo el uso de los vehículos y únicamente cuando sea necesario, extremar la precaución en los desplazamientos, llevar cadenas, y respetar, en todo momento, las indicaciones de los canales oficiales de emergencia", como el Consorcio Provincial de Bomberos (@BombersDipcas), el 112 (@GVA112) o la AEMET CV (@AEMET_CValencia).

Según la previsión meteorológica, el temporal de lluvia, nieve y frío afectará a la provincia a partir de mañana domingo, primero con precipitaciones en forma de lluvia que pasarán a convertirse en nieve a partir de la tarde. Rápidamente irá descendiendo la cota de nieve, siendo el lunes el día más complejo tanto por la intensidad de las nevadas como por la cota de nieve que puntualmente puede llegar a ser muy baja.

A partir del lunes y los días posteriores se prevé una bajada muy importante de temperaturas produciéndose heladas generalizadas en todo el interior. Ante esta previsión, "desde el Consorcio Provincial de Bomberos se va a estar pendiente de la evolución de las previsiones de Aemet, así como de las posibles preemergencias que se activen desde el centro de coordinación de emergencias de la Generalitat para actuar de forma coordinada con rapidez y eficacia, especialmente en las zonas del interior", ha explicado el diputado provincial David Vicente.

PREVENCIÓN INCENDIOS EN VIVIENDA

Ante la bajada de temperaturas, desde la Diputación de Castellón también insisten en la prevención de incendios en viviendas y al respecto, destaca la importancia de un buen mantenimiento de los sistemas de calefacción que hay en casa, como las estufas y calderas, y una limpieza adecuada de las chimeneas, uno de los puntos de la casa donde más incendios se producen.

Además, hay que evitar colocar estufas cerca de materiales combustibles como cortinas, telas, sofás, así como no sobrecargar enchufes o regletas eléctricas. Especial atención también a la iluminación navideña y, en ese sentido, utilizar solo iluminación homologada, evitar el uso de velas y precaución con no colocar cerca de los árboles estufas o fuentes de calor. En general es aconsejable ventilar regularmente la vivienda.

La Diputación de Castellón, a través del Consorcio de Bomberos, mantiene la campaña de instalación gratuita de detectores a todas la viviendas de personas mayores de 65 años que lo soliciten.