La Diputación de Castellón destina en dos años 3,5 millones a la compra de 20 vehículos para el Consorcio de Bomberos

VALENCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón ha invertido casi 3,5 millones de euros en la adquisición de 20 vehículos para el Consorcio Provincial de Bomberos en dos años. "Los bomberos están operativos las 24 horas del día, los 365 días del año y asegurarles vehículos con los que seguir mejorando la eficiencia y la capacidad de respuesta ante emergencias es una prioridad para esta institución".

Así lo ha destacado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, quien ha incidido en que "el objetivo sigue siendo dotar a nuestros profesionales de los medios más eficientes y seguros para una prestación óptima del servicio, porque apostar por la mejora continua de nuestros profesionales es mejorar la protección de las familias del territorio".

En dos años, la Diputación de Castellón ha ejecutado una inversión que ha permitido incorporar a los distintos parques de bomberos de la provincia "una gama de vehículos diseñados y adaptados a las necesidades de los profesionales con el fin de seguir dotando a los bomberos de herramientas para actuar ante las emergencias".

Como ha considerado la dirigente provincial, "esta actuación se refiere a una política centrada en garantizar una respuesta rápida, eficaz y segura ante cualquier tipo de emergencia".

Con estas nuevas incorporaciones de vehículos, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han podido "mejorar su trabajo y efectividad". Como ha explicado el diputado de Bomberos, David Vicente, se han incorporado diferentes clases de vehículos como camiones BFP (Autobomba Forestal Pesada) o BFL (Bomba Forestal Ligera), para reforzar la lucha contra los incendios forestales, así como una embarcación de salvamento y rescate, entre otras clases y tipos de vehículos para "garantizar una mayor seguridad, tanto a los efectivos, como a nuestros ciudadanos".

Por lo que respecta a la embarcación, el diputado provincial ha señalado que esta, "está habilitada para operar hasta 30 millas náuticas", lo que permite cubrir lugares de la costa como les Illes Columbretes, pudiendo trasportar más equipamiento y personal hasta la zona de intervención con velocidades de hasta 52 nudos.

"Con esta embarcación de rescate tenemos completa, a día de hoy, toda la red de embarcaciones de rescate marítimo del Consorcio de Bomberos y damos cobertura a todo el litoral de la provincia", ha señalado el diputado, quien ha puesto en valor el esfuerzo de la Diputación para "construir un Consorcio Provincial de Bomberos más preparado para los retos del presente y del futuro".

Barrachina ha resaltado que "desde el primer día" su equipo se marcó como objetivo "dotar a nuestros bomberos de los mejores medios posibles y, en estos años, hemos avanzado de forma decidida y así vamos a seguir trabajando para consolidar una red de parques plenamente equipada".

En este sentido, la máxima representante de la institución provincial ha puesto en manifiesto "el compromiso de la Diputación de Castellón con la seguridad de los ciudadanos de la provincia, pero también con los efectivos que trabajan día tras día para protegernos".

LA SEGURIDAD, "UNA PRIORIDAD"

"Para este equipo de Gobierno Provincial es una prioridad la seguridad y, por eso, hemos apostado por mejorar y modernizar los vehículos del servicio de extinción de incendios, salvamento y rescate que prestamos a través del Consorcio Provincial de Bomberos a todo el territorio castellonense, para atender cualquier situación de emergencia con efectividad", ha indicado Barrachina, quien ha manifestado la intención de "seguir trabajando para proporcionar a los bomberos los mejores medios posibles".