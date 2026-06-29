Diputación de Castellón fusiona la música barroca con la cerámica valenciana en el ciclo 'Cúpules Blaves'

La Diputació de Castelló fusiona la música barroca amb la ceràmica valenciana en el cicle de concerts Cúpules Blaves - DIPCAS

CASTELLÓN, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Castellón junto a la Asociación Musical Joan Baptista Comes ha impulsado una nueva edición del ciclo de conciertos barrocos en ocho municipios de la provincia, con una programación que comenzará el próximo sábado 4 de julio en Canet lo Roig y que se ha materializado a través de un convenio entre ambas entidades.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que este ciclo representa "una oportunidad para acercar al público un patrimonio musical de enorme valor, al tiempo que pone en valor una de las señas de identidad más reconocibles de nuestra tierra como es la tradición cerámica valenciana".

La temática 'Cúpules blaves' nace de la vista de la silueta de los pueblos, definida por las casas y sobre todo por la cúpula de la iglesia, casi siempre azul, en el territorio. Es en el siglo XVII, dentro del periodo barroco, cuando nace el estilo de recubrir los tejados de los edificios importantes con cerámica vidriada de color azul, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Así, a través de estos conciertos, la institución pretende "revalorizar un elemento arquitectónico tan nuestro como es la cúpula azul, que representa la bóveda celeste que podemos encontrar en las iglesias y que en su interior alberga pinturas relacionadas con la divinidad", ha explicado Clausell.

El programa musical escogido lleva como título 'Florilegium' y cuenta con piezas de Vivaldi, Pachelbel o Bach, entre otros. En cada actuación, el grupo L'Estança Harmònica "cuida al máximo los detalles de sus conciertos", han indicado y han añadido "desde la elección de instrumentos construidos o adaptados según los estándares de la época hasta la cuidadosa atención a las técnicas interpretativas, cada detalle se estudia y se ejecuta con el objetivo de ofrecer una experiencia que sea tanto educativa como emocionante".

Al respecto, el diputado de Cultura ha puesto en valor el "cuidado" con el que la formación aborda cada actuación y ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de la música barroca.

'Cúpules Blaves' comienza el próximo sábado 4 de julio en Canet lo Roig y hará parada en cada una de las comarcas de la provincia de Castellón: Figueroles, el 5 de julio; Algimia de Almonacid, el 11 de julio; Vallibona, el 12 de julio; Alfondeguilla, el 18 de julio; Torrechiva, el 19 de julio; Benicàssim, el 11 de septiembre y Tírig, el 12 de septiembre. A excepción del concierto de Benicàssim, que se celebrará a las 18.30 horas, el resto de actuaciones será a las 19.30.