La Diputación de Castellón intensifica el control de mosquitos tras las lluvias provocadas por la dana Alice

CASTELLÓ 15 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación Provincial de Castellón ha intensificado el control de mosquitos tras las intensas lluvias provocadas por la dana Alice y que han afectado a gran parte de la provincia.

El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha subrayado la importancia de actuar con "rapidez y eficacia" para minimizar la proliferación de estos insectos y prevenir posibles molestias en la población. "La rapidez en la intervención es clave para evitar que las acumulaciones de agua se conviertan en focos de reproducción de mosquitos", ha señalado el diputado provincial.

Así pues, el Servicio de Control de Mosquitos de la institución provincial ha reforzado, de manera inmediata, el control de mosquitos adultos, especialmente, en las zonas litorales de la provincia de Castellón. Estos trabajos se suman a las actuaciones llevadas a cabo en las últimas semanas y que se centraron en el control de poblaciones larvarias en todas las zonas accesibles por los medios terrestres y aéreos.

Ahora, el paso de la dana ha dejado terrenos totalmente anegados de agua, los cuales se están vigilando diariamente, observándose ausencia de larvas o niveles muy bajos, porque también están reforzándose los tratamientos larvicidas si los resultados de la inspección son positivos en presencia de larvas.

De este modo, el diputado provincial ha señalado que se está actuando con todos los medios que tienen a su alcance "para atajar esta molesta situación provocada por unas lluvias que han dejado importantes acumulados en zonas de alta sensibilidad".

CONTROL DE ADULTOS

Así, durante los próximos días los tratamientos van a centrarse en el control de adultos principalmente, complementado con la vigilancia de las nuevas masas de agua que se han creado para el control de los estados inmaduros.

El diputado de Medio Natural ha puesto en valor "el trabajo y esfuerzo que está llevando a cabo todo el servicio de control de plagas para controlar los mosquitos adultos y garantizar que el impacto de la dana Alice sobre la población de mosquitos sea el menor posible" y ha puesto de manifiesto "el compromiso del equipo de Gobierno provincial para garantizar la salud pública de todos los castellonenses".

"Desde la Diputación de Castellón estamos trabajando intensamente para paliar las molestias que pueda generar la proliferación de estos insectos", ha asegurado José María Andrés. Pero, para conseguirlo, -ha insistido- "la participación ciudadana es fundamental".

Al respecto, desde el servicio de control de mosquitos han recomendado a la población evitar acumulaciones de agua en espacios privados y mantener limpias las piscinas, balsas y macetas, más todavía tras unas lluvias como las acaecidas estos días. "Es muy importante la colaboración de la ciudadanía para evitar la proliferación de focos de cría en espacios privados", ha concluido José María Andrés.