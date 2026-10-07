La Diputación intensifica los tratamientos contra los mosquitos por vía aérea y terrestre - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 7 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación de Castellón intensifica los tratamientos contra los mosquitos por vía aérea y terrestre. El Servicio Provincial de Control de Mosquitos ha reforzado las actuaciones de vigilancia y control en los municipios del litoral de la provincia tras las intensas lluvias registradas a principios de octubre, que han dejado acumulaciones superiores a los 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

Desde el inicio de las precipitaciones, la Diputación de Castellón ha reforzado los equipos terrestres para intensificar la vigilancia y el control de mosquitos a lo largo de todo el litoral.

"Durante las primeras inspecciones técnicas y, pese a no detectarse grandes superficies de encharcamientos, sí se constató un incremento de las poblaciones larvarias de mosquito de marjal. Ante esto, en menos de 24 horas, se iniciaron los tratamientos con el objetivo de interrumpir el ciclo biológico del mosquito", ha explicado el diputado de Medio Natural, José María Andrés.

No obstante, y ante la persistencia de las precipitaciones y el aumento de la acumulación de agua durante los días posteriores, se produjeron inundaciones completas de zonas de marjalería que dificultaban e, incluso, imposibilitaban el acceso terrestre a determinados puntos, especialmente en las zonas norte y sur de la provincia. Ante esto y con el objetivo de agilizar la respuesta, la Diputación solicitó la autorización necesaria para incorporar el tratamiento aéreo en aquellas áreas que cumplen las condiciones establecidas.

Estos tratamientos, aprobados por parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, se iniciaron ayer, martes 6 de octubre, y concluirán mañana, jueves 8 de octubre, ha informado el diputado provincial.

Estas tres jornadas de vuelos, que se unen a los refuerzos por medios terrestres, intensifican la lucha contra los mosquitos en todos los municipios del litoral de la provincia donde hay posibilidad de ejecución de este tipo de tratamiento. En concreto, las zonas son el marjal de Peñíscola, el Prat de Cabanes-Torreblanca, áreas inundables de Oropesa del Mar, el PAI Sant Gregori de Borriana, la finca del Pou de Nules, Marjals Noves, Belcaire Sur y Estanyol de Moncofa, así como el marjal de Almenara, La Llosa y Xilxes.

Las actuaciones por vía aérea se han programado en este momento del ciclo biológico para intervenir cuando las larvas todavía se encuentran en estadios iniciales.

De forma paralela, el Servicio Provincial cuenta diariamente con 13 equipos terrestres desplegados en aquellas zonas donde no es posible realizar tratamientos aéreos, para llevar a cabo las aplicaciones larvicidas en las diferentes masas de agua detectadas y reducir al máximo las poblaciones larvarias.

Entre estas actuaciones se encuentran las realizadas en el aeródromo de Castellón, el Cuadro de Santiago de Benicàssim, la marjalería de Almassora y diferentes zonas de barrancos de Alcalà de Xivert-Alcossebre, Benicarló y Vinaròs, entre otras áreas de actuación.