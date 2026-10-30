La Diputación de Castellón llevará a aprobación el martes un presupuesto de 246.698.267 euros para 2027

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CASTELLÓ 30 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación de Castellón llevará a aprobación el próximo martes un Presupuesto para 2027 de 246.698.267,01 millones de euros, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

La institución provincial ha convocado este jueves el pleno extraordinario que se celebrará el próximo martes 3 de noviembre y en el que se llevará a aprobación las cuentas provinciales para el próximo ejercicio y que se engloban en tres ideas: proteger, cooperar y construir.

El presupuesto contempla partidas económicas destinadas a la seguridad, el bienestar, las oportunidades y el desarrollo en el conjunto de la provincia.

Desgranando las tres ideas clave en las que se sustenta el presupuesto, la protección es una de las principales, una protección tanto hacia las personas como a los municipios, ha destacado la Diputación.

Por un lado, la seguridad de las personas se refleja en la partida de 18,4 millones de euros destinada a Bomberos y Protección Civil, en la que se incluye el programa de actuación forestal con 1,5 millones de euros para las Brigadas Rurales de Actuación Forestal (BRAF), "claves" en la prevención de incendios en la provincia, así como apoyo a los medios de extinción.

PROTECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Por otro lado, la protección a los municipios de la provincia está presente en el presupuesto para el próximo ejercicio con la reserva de 4,3 millones de euros para la instalación de cámaras de control de tráfico en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además de la protección, el presupuesto 2027 de la Diputación recoge varias partidas económicas dirigidas directamente a cooperar con los ayuntamientos, como es el caso del Fondo de Cooperación de Municipal, con 15,25 millones de euros; o el Plan Impulsa 2026/2027, con una consignación de 6,1 millones de euros para el 2027 de este plan bienal cuyo presupuesto total es de 32,5 millones de euros.

En este punto, la partida destinada al Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra la Despoblación se suplementará una vez se incorporen al presupuesto los remanentes del 2026.

También para el conjunto de los municipios de la provincia, pero en este caso en materia deportiva, es el Plan Extraordinario 'Més Esport', un plan también bienal con una partida global de 12,1 millones de euros para la mejora de instalaciones deportivas, y que en el presupuesto 2027 se ha consignado una partida de 1,8 millones para las transferencias del próximo ejercicio.

Asimismo, y en el plano comercial, el Bono DipuComerç está presente en el presupuesto del próximo ejercicio con una partida de casi 300.000 euros de los 2 millones de euros del presupuesto total, habiéndose ya consignado en el presente ejercicio el montante restante.

CONSTRUIR

Y junto a proteger y cooperar, el presupuesto también contempla diversas partidas para construir. En este apartado, las actuaciones en la red de carreteras y caminos cuentan con una partida de 15 millones de euros, en la que se incluye la gestión integral, el mantenimiento y la modernización de la red viaria, así como las asistencias técnicas.

En el apartado hídrico, el presupuesto reserva 8 millones de euros para el mantenimiento de las depuradoras; 4,6 millones de euros para infraestructuras de saneamiento y depuración; 1,5 millones de euros para el Plan de Emergencias Hídricas y casi medio millón de euros para mantener los equipos que controlan la calidad del agua potable en los municipios.

Siguiendo con el bienestar de las personas, más de 25 millones de euros se destinan a las áreas de Bienestar Social, Igualdad y Penyeta Roja, entre las que se encuentran, entre otros, los programas de conciliación familiar, de envejecimiento activo, las ayudas a domicilio y las acciones en materia de igualdad.

El presupuesto también contempla partidas dirigidas a construir oportunidades y, en este apartado, se engloban las áreas de Cultura y Patrimonio, Deportes, Turismo y Promoción Económica. El área de Cultura y Patrimonio cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros, mientras que para el área de Deportes la partida presupuestaria es de 6,6 millones de euros.

Desde el Patronato Provincial de Turismo, el presupuesto para el próximo ejercicio es de 9 millones de euros y, en cuanto a Promoción Económica, un presupuesto de 4,9 millones de euros está reservado para el empleo, los CEDES, apoyo a los emprendedores y empresas y para Europe Direct Castellón.