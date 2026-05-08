La Diputación de Castellón respalda Imaginària e inaugura la muestra fotográfica 'Background'

Festival Imaginària e inauguración de la muestra fotográfica 'Background' - DIPUTACIÓ CASTELLÓN

CASTELLÓ, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón respalda el Festival Imaginària e inaugura la muestra fotográfica 'Background', de Carla Oset. El ECO Les Aules ha abierto este viernes sus puertas a la XXIV edición del festival fotográfico Imaginària con la muestra 'Background' que propone una reflexión visual sobre los límites de la imagen cinematográfica diseñada por Carla Oset.

A través de su trabajo, Oset explora "los márgenes de la producción cinematográfica" y resalta "lo que sucede detrás de las cámaras: figurantes en espera que parecen ajenos al rodaje y elementos escénicos del set que condicionarán la historia a contar". La artista plantea así una cuestión central en su investigación: "¿Qué sucede en el borde de la imagen?".

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha participado en la inauguración de la exposición y ha señalado que la muestra de Carla Oset "invita a detener la mirada en aquello que normalmente pasa desapercibido y a reconocer el valor de lo transitorio dentro del proceso artístico". "Una exposición que nos abre la mirada a imaginar lo que ocurre detrás de las cámaras", ha añadido.

Su proyecto pone el acento en los "instantes de espera, en los escenarios a medio construir y en las figuras anónimas que habitan los márgenes de la producción, al revelar su importancia dentro del engranaje creativo", tal como ha señalado la corporación provincial en un comunicado. "Es una reflexión visual sobre lo invisible, sobre todo aquello que sostiene la ficción sin ser percibido", ha subrayado Clausell.

En este sentido, el responsable del área de Cultura ha ensalzado el festival Imaginària como "una herramienta de dinamización cultural en la provincia" y ha puesto en valor 'Background', al subrayar que "es una propuesta que enriquece la oferta cultural y pone en valor la fotografía como lenguaje capaz de generar reflexión".

En su práctica artística, la fotógrafa y diseñadora gráfica Carla Oset "lanza una mirada sensible y emocional hacia los espacios que habitamos, las relaciones que establecemos con ellos y los vínculos, a menudo invisibles, que nos unen o nos separan", ha explicado Alejandro Clausell, quien ha felicitado a la artista por esta "fantástica exposición".

Asimismo, el diputado de Cultura ha animado a los castellonenses y visitantes a disfrutar de esta muestra que podrá visitarse de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además, este viernes, coincidiendo con la celebración de la Nit de l'Art, la exposición estará abierta hasta las 24.00 horas. El acceso a la muestra es libre y permanecerá hasta el 20 de junio en el ECO Les Aules.

Además, el jueves 21 de mayo tendrá lugar una visita guiada a 'Background' a cargo del miembro del equipo organizativo de Imaginària, Lidón Forés. Tendrá lugar a las 19.00 horas y estará abierta a cualquier persona interesada. Una visita que se repetirá a la misma hora el miércoles 3 de junio y el sábado 6.

Justamente en esta jornada se celebrará la 'Pollastre Night'. Se trata del encuentro de colectivos, asociaciones y agrupaciones fotográficas que incluye una llamativa 'batalla de gallos', al tomar por sorpresa imágenes en el patio de ECO Les Aules, con su inmediato visionado en el mismo recinto de la Diputación de Castellón.