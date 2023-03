Diputación cede los terrenos anexos al Aeropuerto de Castellón a la Generalitat para el desarrollo de la infraestructura

CASTELLÓ, 21 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado hoy con los votos favorables del equipo de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP la propuesta del equipo de gobierno de ceder a la Generalitat Valenciana 540 hectáreas de terrenos que están alrededor del Aeropuerto de Castellón, que quedarán adscritos a la entidad Aerocas.

Es una mutación demanial que se adopta tras la pertinente solicitud de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de favorecer el proceso de crecimiento y desarrollo del aeropuerto y, por extensión, del sector turístico provincial. Una operación, que según ha explicado el presidente de la Diputación, José Martí, cuenta con todos los informes preceptivos favorables de intervención, patrimonio y secretaría de la propia institución provincial.

El presidente ha añadido que estos terrenos "no son un bien patrimonial, y por lo tanto no se pueden embargar, vender o enajenar, de la misma manera que no se pueden vender una playa o una carretera". En consecuencia, "lo que se puede hacer es recurrir a la figura de la mutación demanial, una administración puede pasar la titularidad a otra, en este caso, a quien hoy tiene las competencias y la gestión del aeropuerto", ha dicho.

Según ha explicado, el Aeropuerto de Castellón está teniendo un desarrollo "importante" al que la Diputación quiere contribuir desde la colaboración entre administraciones. "El objetivo es que se desarrolle más y mejor", ha subrayado.

El presidente ha señalado que en el caso de que los terrenos no se utilizaran para el objetivo de desarrollar el aeropuerto la titularidad podría revertir a la propia Diputación.

Con el acuerdo plenario de hoy culmina un largo proceso administrativo que no ha estado exento de dificultades. De hecho, Martí ha recordado que en su día el Partido Popular planteó la venta de estos terrenos y no pudo llevarse a cabo al emitirse informes técnicos negativos y no haber transcurrido los años legalmente establecidos desde la expropiación de los terrenos. Según ha indicado, "estas cosas hay que hacerlas muy bien porque, si de hacen de forma incorrecta, las personas que en su día fueron expropiadas también podrían solicitar la reversión".

"UN GRAN DÍA"

Desde su "optimismo antropológico", el presidente de la Diputación, José Martí, ha calificado al de hoy como "un gran día" porque la cesión de los terrenos contribuirá al desarrollo de una infraestructura "vital" para la provincia de Castellón, razón por la que considera que "lo aprobado hoy debería ser una alegría para todos".

En este sentido, ha destacado la colaboración institucional que mantienen la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana y ha mostrado su "sorpresa" por los mensajes "catastrofistas" vertidos en la sala de plenos por la portavoz adjunta del Partido Popular. Al respecto ha señalado que "oyéndoles parece que la Generalitat no sea nuestra, ¿es más nuestra la Diputación que la Generalitat Valenciana?". De forma, ha añadido que "la Generalitat es nuestra, y suya, y de todos, y está invirtiendo clarísimamente en el aeropuerto, por lo tanto, estoy orgulloso de lo que hemos hecho hoy y creo que es un día importante para nuestra provincia".

El diputado socialista Santiago Agustí también ha defendido la cesión de los terrenos a la Generalitat, ha lamentado que el Partido Popular "ponga piedras en el camino" y ha recordado que "la Generalitat Valenciana sí ha puesto aviones en el Aeropuerto de Castellón, mientras el PP construyó una crónica negra en torno a esta infraestructura, con un grave coste reputacional para la provincia de Castellón".

Por su parte, el representante de Compromís, Ignasi Garcia, ha reivindicado el trabajo del equipo de gobierno "para asegurar el futuro de una infraestructura que nos ha costado muchos millones de euros y que ustedes nos dejaron cerrada".

FINANCIACIÓN PARA LA UJI

Durante la sesión plenaria se ha aprobado una declaración institucional con el voto unánime de todos los grupos en la que se solicita un plan de financiación justo que acabe con la "discriminación" de la Universitat Jaume I. En el texto, que ha sido leído por el presidente Martí, se insta a la Generalitat Valenciana a decidir definitivamente cuál será la distribución del presupuesto para las universidades públicas en 2023 y dar cumplimiento a la promesa de poner en marcha un plan de financiación que asegure la supervivencia y el desarrollo de la universidad pública y de todas las comarcas de Castellón.

El pleno ha adoptado un segundo acuerdo unánime consistente en la aprobación de otra declaración institucional en la que se solicita la implantación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas que trabajan en la industria química y de refinamiento. El objetivo es poner fin a la "injusticia existente en la actualidad", al no tenerse en consideración "la penuria y la toxicidad a la que se exponen estas trabajadoras y trabajadores".