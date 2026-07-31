La Diputacion destina 1,7 millones a la recuperación de los municipios afectados por el incendio

Bomberos trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal en la Vall d'Uixó. - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado una modificación presupuestaria de 1,7 millones que permitirá sufragar las dos líneas de emergencia dirigidas a municipios de menos de 20.000 habitantes. Una línea de hasta 100.000 euros para municipios con masa forestal quemada y otra de hasta 5.000 euros para evacuaciones

A estos planes ya activados se suman los convenios singulares inyectados a la Vall d'Uixó y Onda, con 100.000 euros cada uno de ellos. Asimismo, está ya en marcha el plan de limpieza en municipios con menos de 5.000 habitantes.

"Nuestros pueblos, nuestro patrimonio, nuestra Sierra Espadán es vida. Y ante una emergencia forestal como la que estamos viviendo debía haber una respuesta excepcional", ha declarado la presidenta de la corporación provicial, Marta Barrachina.

"No cerramos una emergencia pero sí abrimos camino para recuperar este corazón verde que es Sierra Espadán", ha expuesto la respònsable provincial, que ha agregado que, "por eso debemos dar las gracias a todos los que han trabajado y siguen trabajando sin descanso para extinguir las llamas".

Barrachina ha expresado un agradecimiento expreso y extenso a todos los profesionales, instituciones, voluntarios, empresas, alcaldes y vecinos que se han visto implicados en el incendio forestal declarado el 25 de julio en la Vall d'Uixó.

"La historia recordará a las personas que defendieron este provincia. Y pese a que nos queda mucho por delante, vemos salir el sol de nuevo. Hay futuro". Y hoy "damos el primer paso para la recuperación", ha expuesto, "gracias a la línea de emergencias aprobada y preparada al principio del mandato que nos permite ahora dar este paso, recursos de manera rápida, coordinada y efectiva".

Tal y como ha relatado la presidenta de la Diputación de Castellón, "la naturaleza necesitará tiempo, los pueblos necesitarán ayuda, los caminos deberán arreglarse, las montañas replantar árboles y las actividades económicas deberán recuperarse. Y todas las administraciones deben estar a la altura". Para lograrlo, ha señalado Marta Barrachina, "está la Diputación", porque "esta provincia no se rinde nunca" y "cada árbol que se levante recordará a las personas que trabajaron para protegerlos".

"Hoy las líneas de emergencia son un hecho porque este equipo de gobierno creó un plan específico para atender las catástrofes y hoy esta decisión es solución para miles de ciudadanos, algunos de ellos todavía evacuados", ha aseverado.

En concreto, la Diputación de Castellón modifica por unanimidad su presupuesto para dotar económicamente dos líneas extraordinarias por catástrofes en el marco del Plan Diputació Respon. Se trata de acciones dirigidas a municipios de menos de 20.000 habitantes que permitirán a los municipios con territorio quemado optar a ayudas de hasta 100.000 euros. En el caso de que los consistorios hayan registrado gastos extraordinarios derivados de evacuaciones, la segunda línea de ayudas establece fondos de hasta 5.000 euros.

Estas dos líneas dan cobertura a la mayoría de los municipios que se han visto afectados por este incendio. Sin embargo, los dos de mayor población, la Vall d'Uixó y Onda, reciben convenios singulares. En ambos casos son 100.000 los que recibirá cada municipio "porque sabemos que es mucho lo que han perdido y por eso es importante estar a la altura de lo acontecido".

Por último, y ya en marcha, la Diputación de Castellón "trabaja en la limpieza de las cenizas de nuestros municipios". "Queremos que la vuelta a sus hogares de los miles de ciudadanos que se han visto obligados a ser evacuados sea lo más confortable posible en sus calles y espacios públicos". Para conseguirlo, los municipios de menos de 5.000 habitantes disfrutan ya de baldeos y limpiezas extraordinarias para "seguir recuperándonos".

Para Barrachina, la agilidad con la que se han tramitado estas líneas de ayudas, convenios singulares y contrato extraordinario de limpieza "era un deber ante la catástrofe, porque mañana ya es tarde".

Las acciones emprendidas se completan con la habilitación de 75 camas climatizadas en el centro de alto rendimiento de Penyeta Roja. "Nuestro empeño también se ha dirigido a garantizar el mejor confort, atención y manutención mientras dure esta situación temporal".

Por último, Marta Barrachina ha reiterado "la coordinación excepcional, la colaboración responsable y el comportamiento prudente y sereno de todos los castellonenses". "Este fuego se apaga con unión, implicación y esfuerzo. Con la ayuda de todos. Porque aquí no sobra nadie y todos son imprescindibles en una recuperación que ya hemos iniciado para que nadie se quede atrás", ha concluido.

Desde el PSPV-PSOE han mostrado el apoyo a estas medidas y su portavoz, Samuel Falomir, ha remarcado que "ahora es el momento de ir todos a una" y de garantizar que los ayuntamientos dispongan de recursos cuanto antes para empezar a recuperar la normalidad". Al mismo tiempo, ha advertido de que "estas ayudas deben ser un primer paso y no un punto final".

Durante su intervención, el representante socialista ha subrayado ue "este es el momento de reconocer el trabajo de todas las personas e instituciones que han estado al pie del cañón, sin exclusiones ni sectarismos".

Asimismo, ha recordado que la Diputación dispone de remanentes suficientes y ha defendido que, si los informes técnicos así lo aconsejan, estos recursos deben ponerse al servicio de los municipios afectados porque "las administraciones deben estar a la altura cuando nuestros pueblos más lo necesitan".