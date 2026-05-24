La Diputación impulsa el Cine de Verano en los municipios de menos de 300 habitantes durante la época estival

Cine de verano - DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón refuerza la programación cultural en los municipios de menos de 300 habitantes durante la época estival con el Cine de Verano.

La corporación provincial ha impulsado una nueva convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades menores de la provincia con población inferior a los 300 habitantes para la prestación del servicio de cine de verano.

"Desde el gobierno provincial trabajamos para garantizar que la cultura llegue a todos los rincones de la provincia, ya que nuestro objetivo es ofrecer oportunidades y actividades de calidad a los vecinos y vecinas de Castellón y con este tipo de iniciativas conseguimos dinamizar cada verano la actividad de los pueblos más pequeños", ha apuntado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell.

Asimismo, Clausell ha señalado que "gracias al cine de verano, las plazas de los pueblos castellonenses se llenan de vecinos y visitantes de todas las edades para disfrutar de una proyección al aire libre".

Así, el responsable del área de Cultura ha asegurado que esta actividad "dinamiza los municipios, llena de vida las calles durante el verano y mejora las oportunidades económicas de sus vecinos". "Es una iniciativa que nos invita a visitar estos pueblos y disfrutar del cine en pantalla al aire libre y en compañía", ha remarcado.

Tal y como se recoge en las bases, podrán beneficiarse de las subvenciones los ayuntamientos de la provincia con población inferior a 300 habitantes, así como las entidades locales menores. Además, la subvención objeto de la presente convocatoria se destinará a la prestación del servicio durante los meses de julio, agosto y septiembre.

En este sentido, Clausell ha explicado que la institución provincial, al tener en cuenta la naturaleza del público asistente a las proyecciones y para cubrir todas las franjas de edad, ha seleccionado "películas que abarcan distintos géneros y distintas temáticas del cine actual, para que tanto mayores como pequeños puedan disfrutar de la gran pantalla".

'Cómo entrenar a tu dragón', 'Lilo y Stitch', 'Flow', 'Un mundo que salvar', 'Los aitas' y 'Del Revés 2' han sido las películas seleccionadas para este verano. Esta última solo se proyectará durante el mes de agosto, ha especificado la corporación provincial en un comunicado.

"Es una cartelera pensada para que todos los castellonenses disfruten del verano en sus municipios, sin tener la necesidad de desplazarse a otros puntos de la provincia", ha subrayado el diputado de Cultura.

Al respecto, ha hecho hincapié en que "el servicio se prestará de forma gratuita para todos los asistentes", y ha animado a los consistorios a solicitar la subvención, ya que "el cine de verano continúa siendo una actividad muy valorada por los municipios castellonenses y por sus vecinos".

La cuantía máxima fijada para la convocatoria es de 29.337 euros. Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de diez días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Castellón (BOP).