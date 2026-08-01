Diputación limpia 17 núcleos de población para recuperar la vida en calles, parques y plazas tras el incendio

Miembros de la Diputación - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón ha iniciado la limpieza de 17 núcleos de población de menos de 5.000 habitantes en 24 horas para recuperar la vida en calles, parques y plazas tras el incendio de la Vall d'Uixó.

"Los vecinos esperan que las instituciones estén a su servicio. Y a eso nos dedicamos cada día. Servir y cumplir", ha subrayado la presidenta de la corporación provincial, Marta Barrachina, en un comunicado.

La acción se ha extendido a 17 núcleos de población del área afectada por el incendio. De ellos, 15 son municipios, Ayódar, Torralba del Pinar, Villamalur, Fuentes de Ayódar, Azuébar, Almedíjar, Alfondeguilla, Chóvar, Sueras, Tales, Artana, Eslida, la Vilavella, Aín y Alcudia de Veo. A estos se suman las dos pedanías de Alcudia de Veo: Benitandús y Veo.

La acción extraordinaria ha permitido hacer baldeos y limpiezas en áreas públicas. Desde parques infantiles, zonas de recreo, plazas y calles. "El reto es recuperar cuanto antes la normalidad. Que las calles, como es habitual en los pueblos durante el verano, reúnan a la población para el encuentro y la conversación. Que los hábitos estivales y las relaciones ciudadanas no se vean condicionadas por la ceniza provocada por este virulento incendio", ha subrayado.

Para la presidenta de la Diputación de Castellón, "estamos pasando unos momentos muy duros pero en el espíritu de cada castellonense hay una capacidad de resistencia imbatible. Y ese valor es el que nos reconoce. Y aunque tardemos en volver a ver nuestros montes teñidos de verde, debemos caminar poco a poco hacia la normalidad, ahora que ya se han suspendido los confinamientos y las evacuaciones".

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES

La Diputación de Castellón cumple con estos baldeos y limpiezas las recomendaciones de la Dirección General de Seguridad Pública de la Generalitat Valenciana. La acción, ya materializada, contribuye a minimizar la suspensión de partículas y, por tanto, a la población, por lo que su eliminación es una medida preventiva y de mejora de la calidad ambiental.

En este sentido, la presidenta de la Diputación ha manifestado: "Nuestra acción va a ser siempre la de la protección y bienestar de los vecinos". "Un objetivo prioritario que, una vez garantizada la integridad de las poblaciones afectadas, se dirige a recuperar la normalidad que entre todos, poco a poco conseguiremos", ha apostillado.