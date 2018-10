La Diputación de Valencia abre una oficina en la Beneficiència para atender a represaliados del franquismo

Publicado 24/10/2018 17:05:37 CET

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de València ha presentado este miércoles en la Beneficència la Oficina de Atención a las Víctimas de la represión durante la Guerra Civil y el franquismo para dar a los represaliados y a sus familiares "la oportunidad de que una administración pública incorpore su versión de los hechos acaecidos durante la represión".

El acto ha contado con la presencia de la diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, acompañada por uno de los técnicos responsables, Alejandro Calpe. Este proyecto, pionero en la Comunitat, también permitirá grabar los testimonios vivos de la represión con la idea de seguir aumentando el memorial.

La primera parte de este trabajo de documentación se presenta este mismo miércoles en el MuVIM bajo el nombre de 'La Nostra Memòria'. Además, servirá para poder identificar más fosas por medio de las declaraciones de los familiares, actuación que complementará las exhumaciones ya realizadas por parte de la diputación, ha informado la corporación.

Otro de los objetivos de la oficina, que estará en plena actividad hasta mayo, es reunir la suficiente información y testimonios durante este periodo para poder presentar una querella por los crímenes y la represión franquista tal y como se ha hecho desde Pamplona, pionera en España.

Pérez Garijo espera que sea viable presentarla para que "por fin pueda haber una reparación de la memoria de las víctimas del franquismo, que desgraciadamente todavía no se ha producido en este país". "Una democracia no puede ser plena si no reparamos esas situaciones que las víctimas han vivido", ha añadido.

En este sentido, la diputada también ha destacado el papel que deben jugar las instituciones, que tienen "la obligación de hacer justicia, memoria y reparación".

El horario de la oficina, ubicada en la planta baja de la Beneficència, será de lunes a viernes de 9 a 14 horas y los martes por la tarde de 16 a 18 horas. El despacho contará con los técnicos Alejandro Calpe y Vicent Galiana para atender a las víctimas y familiares.