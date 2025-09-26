La Diputación de Valencia completa la publicación de la obra de Rodolf Sirera con las piezas escritas con su hermano - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Institució Alfons el Magnànim publicó en 2024 dos volúmenes sobre la producción dramática de Rodolf Sirera donde se contienen todas sus obras dramáticas originales, salvo las 16 que escribió con su hermano Josep Lluís y que constituyen una parte "muy importante" de su producción. Esas obras son las que se incluyen en el nuevo volumen que ahora ve la luz en la editorial de la Diputación de Valencia.

Rodolf y Josep Lluís Sirera comenzaron en 1971 una colaboración que se extendió durante 44 años hasta la muerte de Josep Lluís, en 2015, con la obra 'Homenatge a Florentí Montfort', que ganó el premio especial del jurado en el Premi Ciutat d'Alcoi de aquel año.

'Homenatge a Florentí Montfort' todavía no se puede considerar una obra escrita conjuntamente, puesto que lo fue en dos secciones: la biografía del imaginario escritor Florentí Montfort por un lado, y los poemas y su supuesta obra de teatro por otra, y cada uno de los dos hermanos se hizo cargo de una de ellas.

A partir de 1975, con 'El brunzir de les abelles' empieza el período que se puede considerar de plena colaboración de Josep Lluís y Rodolf en el proceso de escritura. Esta obra inicia la que posteriormente los autores denominarán la trilogía 'La desviació de la paràbola', y que se completará con 'El còlera dels déus' (1976) y 'El capvespre del tròpic' (1977), trilogía alrededor de la Primera República española y la Restauración, y la primera de las tres que escribirán a lo largo de los años.

Después de una revista paródica inspirada por el teatro de Bernat y Baldoví ('A l'Edén me'n vull anar', 1981), Rodolf y Josep Lluís Sirera iniciaron la segunda trilogía histórica, alrededor de la Guerra Civil española, con 'Cavalls de mar' (1986), a la que seguiría 'La partida' (1989), obra que ha conocido varias versiones hasta la que se incluye en este volumen, y finalmente 'La ciutat perduda' (1990-1993).

Tras libreto de la ópera 'El triomf de Tirant' (1991) que, con música de Amand Blanquer fue estrenada en València en 1992, y la nueva versión de 'Tres forasters de Madrid' (1995), los hermanos Sirera comenzaron, con 'Silenci de negra' (1999-2000), la tercera y última trilogía, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, la segunda obra de la cual, 'Benedicat' fue de larga gestación (2001-2005), y la tercera, 'Dinamarca' (2015-2019) la terminó Rodolf cuatro años después de la muerte de su hermano.

Entre 'Silenci de negra' y 'Benedicat', los hermanos Sirera configuraron tres obras más: 'El dia que Bertolt Brecht va morir a Finlàndia' (2003), 'Dues dones' (2010), una pieza corta mayoritariamente escrita por Josep Lluís, y 'París anys 60' (2015), creada pocos meses antes de la muerte de este, y que se puede considerar la última que escribieron conjuntamente ambos hermanos