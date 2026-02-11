La Diputación de Valencia plantea reorganizar Cultura en dos grandes bloques de museos y gestión para municipios

Archivo - Imagen de archivo el MuVIM de València. - DIPUTACIÓN VALENCIA - Archivo

El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia ha propuesto una reorganización del área de Cultura --dentro de la revisión "técnica" de la estructura interna de esta institución-- que contempla dos grandes bloques: uno de gestión museística que integra sus tres museos --el MuVIM, el Museu Valencià d'Etnologia (L'ETNO) y el de Prehistòria-- y otro de gestión cultural abierta a los municipios y que contará con un director del que dependerán tres secciones específicas.

Además, se incorporan dos secciones transversales, la administrativa y la jurídica, para dar servicio a todo el departamento y reforzar la coordinación interna.

Así lo ha indicado la vicepresidenta segunda de la Diputación y titular de Personal, Reme Mazzolari, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de la institución, Vicent Mompó, para dar a conocer la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución planteada desde su departamento.

La diputada ha detallado que el área de Cultura cuenta actualmente con 177 puestos, 56 de ellos vacantes, y ha concretado que con la reestructuración propuesta se quedan 169 puestos de trabajo y ocupados, integrando la OFITEC en Cultura, 122.

Mazzolari ha resaltado que en esta delegación lo planteado mejora el nivel de ocupación, al pasar del actual 68,4 por ciento al 77,5 por ciento una vez se cubran las plazas contempladas. También ha expuesto que de los 56 no ocupados se amortizan 16 y que se crean 9 --mayoritariamente jefaturas de servicio-- orientadas a fortalecer la estructura museística, además de redistribuir efectivos administrativos a otras áreas.

La responsable de Personal ha afirmado que su planteamiento, "al contrario de lo que se ha querido trasladar por algunas voces interesadas, supone en la práctica un refuerzo de la plantilla del área". Tanto el presidente como la diputada han asegurado que la RPT presentada "no es una imposición", ni un planteamiento cerrado, sino un "documento de trabajo" que está "abierto a mejora" y una iniciativa para "homogeneizar" y "corregir anomalías" con la idea de lograr una "Diputación al servicio de los municipios" de la provincia de Valencia.

"Perseguimos una política de personal capaz de establecer criterios objetivos y razonados que vengan a corregir las disfunciones que carecen de una sistemática lógica, estudiada y rigurosa. Y decimos basta ya, no más trajes a medida", ha expuesto la diputada, que ha precisado que su propuesta se ha elaborado sobre puestos de trabajo y no sobre nombres.

Reme Mazzolari ha comentado que, "según la actual relación de puestos de trabajo", en el área hay un servicio de Cultura que "tiene un jefe de servicio del que solo dependen orgánicamente 37 personas". Tras ello, se ha preguntado "si eso es cultura, el resto qué es" y ha expuesto "qué es L'ETNO, el Museu de Prehistòria, el SARC, la IAM --Institució Alfons el Magnànim-- y Teatros".

"Son servicio de Cultura o no son cultura", ha dicho, al tiempo que ha precisado que esa "es una de las grandes disfunciones organizativas del área" que se busca corregir. La diputada ha apuntado que se defiende un proyecto de Diputación en el que "todas las áreas sean prestatarias de servicios" a los municipios, "de aquello que trabajan y conocen".

Reme Mazzolari ha comentado que si se analizan los 37 puestos de trabajo citados en ese "llamado Servicio de Cultura", se ve que "mayoritariamente están dedicados a la tarea administrativa". "Algo hay de gestión cultural, pero es lo menos", ha detallado, tras lo que ha dicho que esos empleos "se reconvierten" en "una sección de administración y otra jurídica que va a ser transversal y que va a dar apoyo administrativo y jurídico a todas las direcciones".

Asimismo, ha concretado que "se crea una dirección de gestión cultural abierta a otros municipios para dar cabida y acabar de estructurar, bajo lógica funcional y organizativa, la gestión cultural de mal llamado Servicio --de Cultura-- que desaparece".

"NO ES ALGO INVENTADO"

La titular de Personal ha destacado que esta estructura de Cultura, "donde la administración va por direcciones y lo jurídico-administrativo es transversal no es algo inventado" sino "una copia" del modelo organizativo que "ya existe en la casa" y que "funciona" en el departamento de Carreteras, también dirigido por ella. "Esto se traslada a las distintas áreas. No es inventar nada. Esta estructura da respuesta a la Diputación en la que cree el equipo de gobierno, la prestataria de servicios a municipios", ha insistido.

Respecto a los museos ha dicho que se respeta "el organigrama actual de funcionar por direcciones". "Ya tenemos un director en el MuVIM, en el Museo de Etnología, en el de Prehistoria y en Teatres", ha manifestado. En este ámbito ha avanzado también que se unifican las estructuras: "Completamos la estructura porque ha de haber un jefe de sección de exposiciones, uno de conservación y, por debajo y común a todos, la unidad de difusión, exposición y de biblioteca". Y ha añadido que se plantea revisar puestos de trabajo que existen y no están ocupados.

Sobre la IAM ha comentado que se responde a una "solicitud histórica" respecto a la figura del director, para crear un puesto de trabajo "como funcionario". "Una vez creada esa plaza, con total transparencia, habrá una concurrencia pública para optar a esa dirección", ha subrayado.

Preguntados por el futuro del MuVIM, por la concepción que se dará a ese museo y por una nueva definición que podría contemplar también la exhibición de los fondos de la Diputación, Mompó ha señalado que será el diputado de Cultura, Paco Teruel, "el que tome esas decisiones junto a sus técnicos". "No sé si habrá cambios o no, es una decisión que tomará el diputado delegado", ha añadido, además de destacar que se piensa en una estructura "operativa y coherente con toda la institución".

MUSEU D'ART DE LA DIPUTACIÓN

Mazzolari ha agregado que si este espacio pasa a llamarse "MuVIM-Museu d'Art de la Diputación" será "una decisión del delegado de Cultura", el que "ha firmado el informe, la motivación y la justificación de los cambios" que la diputada ha presentado.

Sobre el director de este recinto ha explicado que "fue de los primeros directores" que se sentó con ella para abordar la estructura de personal del museo y ha dicho con su aportación "ha quedado la última versión de los puestos de trabajo" del centro. Respecto a su continuidad como director o no, Reme Mazzolari ha señalado que no ha hablado con él de ese asunto.

No obstante, ha apuntado que "será una decisión propia de él". "Hasta donde llego nadie le ha dicho que no sea", ha apostillado. La diputada ha recordado que ese es "un puesto de libre designación, un funcionario de libre designación, que tienen una parte muy importante de confianza política para llevar a cabo el proyecto político del equipo de gobierno". Si decide no seguir, es funcionario y tendrá su puesto de trabajo correspondiente a su categoría profesional en el área de Cultura.

"SE RECONVIERTE"

Preguntada por la plaza de subdirectora del MuVIM que ocupaba Carmen Ninet, la responsable de personal ha detallado que "se reconvierte" y se crea la de "director de gestión cultural abierta a los municipios". "Era otro sinsentido y otra disparidad", ha manifestado. A este respecto, ha explicado que este es "el único" de los tres museos de la Diputación, que sin tener colección propia y con exposiciones que se subcontrataban, tenía director y subdirector mientras que los otros dos únicamente cuentan con director.