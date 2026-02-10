La Diputación de Valencia traslada a la familia una propuesta para que el Museo de Nino Bravo continúe en Aielo

Imagen del presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó. - RAQUEL ABULAILA

La Diputació de València ha anunciado su "firme implicación" para "intervenir y evitar el cierre definitivo" del Museo de Nino Bravo en la localidad de Aielo de Malferit ante "las desavenencias" entre la familia del cantante y el ayuntamiento del municipio de la Vall d'Albaida, "que han derivado en la decisión de la familia de no renovar los contratos de cesión de bienes y marca".

La institución provincial afirma, en un comunicado, que, "ha tomado la iniciativa para mediar y ofrecer una solución que mantenga el patrimonio del artista en su localidad natal". Su propuesta, que ya ha trasladado a la familia y a la empresa promotora, está basada en la profesionalización de la custodia de las piezas dentro de la Red de Museos Etnológicos, explica.

La Diputación ha reaccionado así un día después de que trascendiera que el Ayuntamiento de Aielo de Malferit, localidad natal del cantante Nino Bravo, cierra el museo dedicado al artista después de que la familia les haya comunicado la no renovación de los contratos de cesión de derechos. Por su parte, una de las hijas del mítico vocalista, Eva Ferri, fundamentaba la decisión en "el deterioro" de piezas y la "falta de mantenimiento y dinamización" del centro.

Según ha subrayado la corporación provincial, su propuesta pasa por "dar una respuesta técnica y profesional que asegure la integridad de la colección y evite que el legado de Nino Bravo abandone el municipio donde reside su arraigo".

Para el presidente de esta institución, Vicent Mompó, "esta acción sigue la línea de éxito de otras iniciativas itinerantes y descentralizadas de la Diputació, como son las muestras itinerantes del MuVIM y el Museu Valencià d'Etnologia-L'ETNO, que llevan la cultura fuera de la capital valenciana".

"Buscamos atender la voluntad de la familia de iniciar un nuevo ciclo con una gestión profesional que asegure la catalogación y el tratamiento adecuado de las piezas para garantizar la viabilidad del museo en Aielo de Malferit", ha destacado, al tiempo que ha remarcado "la importancia de este museo para el pueblo y la comarca".

En la misma línea, la vicepresidenta primera de la Diputació y diputada de Comarcalización, Natalia Enguix, ha señalado que para un municipio como Aielo de Malferit este espacio no es una infraestructura más, sino su "seña de identidad y su orgullo". "Por lo es nuestra obligación como el ayuntamiento de ayuntamientos que es la Diputació salir en defensa de las iniciativas que vertebran el territorio", ha considerado.

En este sentido, Enguix ha lamentado "la deficiente gestión local que ha manifestado la familia y ha llevado a esta situación". Además, ha señalado que, "aunque València capital cuenta con ingentes recursos culturales, el museo debe permanecer vinculado a su origen".

"EN SU PROPIA CASA"

"Somos conscientes que la familia quiere trasladar una parte de ese museo a València, pero desde la Diputació queremos que el mito de Nino Bravo perdure y crezca más aún en su propia casa garantizándoles una alternativa que dote el legado del cantante de mayores garantías de seguridad, mantenimiento y difusión", ha añadido.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de València aseguró este lunes que está "en contacto" con la familia del cantante Nino Bravo con el objetivo de que la capital pueda acoger el legado del mítico artista.

Desde el consistorio del 'cap i casal' afirman que las conversaciones, que "se iniciaron hace tiempo y que van a continuar", pretenden lograr que el legado de Nino Bravo "pueda llegar a València ciudad".

Sobre la posibilidad de traslado de los fondos, Eva Ferri comentó que, aunque la ciudad de València sería "ideal" para acoger las piezas, no hay en este momento oferta cerrada.